Türk fizikçiye Harvard’dan büyük ödül

Türk fizikçi Furkan Öztürk, bilimin 175 yıldır çözemediği 4 milyar yıl önce yaşamın nasıl başladığına dair gizemi ortaya çıkardığı "çığır açıcı" keşfiyle Harvard Üniversitesi'nce ödüle layık görüldü. Öztürk'ün sahibi olduğu Harvard Üniversitesi Fizik Bölümü'nün "Gertrude ve Maurice Goldhaber" ödülü, her yıl deneysel ve teorik alanda çalışan üstün nitelikli az sayıdaki araştırmaya imza atan doktora öğrencilerine veriliyor. Ödülünü, 6 Mayıs'ta Harvard Üniversitesi Fizik Bölümü'nde düzenlenecek törende alacak olan Öztürk, "Mayıs ayında doktoramı tamamladıktan sonra kendi laboratuvarımın başına geçmek ve yaşayan sistemlerin fiziği ve yaşamın kökenleri üzerine olan araştırmalarıma devam etmek istiyorum" dedi.Öztürk'ün doktora tez danışmanı, Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dimitar Sasselov, öğrencisine ilişkin, "Furkan, Harvard'daki 25 yıllık profesörlük kariyerimde gördüğüm en yaratıcı öğrencilerden biri. Onun yaratıcı zekâsı ve azmi bu çalışmanın başarıya ulaşmasında büyük rol oynadı" değerlendirmesini yaptı.