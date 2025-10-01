Türk halkı yapay zekâyı çok sevdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez "Yapay Zeka İstatistikleri, 2025" bültenini yayımladı. Buna göre, ülkede yapay zekâ teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimlerin oranı, 2021'de yüzde 2.7 iken 2025'te yüzde 7.5'e yükseldi. Türkiye'de üretken yapay zeka kullandığını beyan eden bireylerin oranı 2025 yılında yüzde 19.2 oldu. Yapay zekâ teknolojilerinden herhangi birini kullandığını belirten girişimler ekonomik faaliyet grubuna göre incelendiğinde, yapay zekânın en fazla yüzde 47,1 ile "bilgi ve iletişim" faaliyeti girişimleri tarafından kullanıldığı belirlendi. Bu faaliyeti yüzde 21,1 ile "finans ve sigorta" ve yüzde 15,2 ile "bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı" faaliyetini yürüten girişimler izledi. Üretken yapay zeka kullandığını beyan eden bireylerin oranı bu yıl yüzde 19,2 oldu. Bu oran, cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin yüzde 19,4'ünün, kadınların yüzde 18,8'inin yapay zeka kullandığı tespit edildi.