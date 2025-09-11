Türk mutfağı gençlere emanet

MilliEğitim Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi kapsamında, Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında yetenek sınavıyla öğrenci alımı başlıyor. Hazırlık sınıfına, eylül ve ekim aylarının son haftasındaki yetenek sınavı sonucuna göre öğrenci alınacak. İstanbul Vehbi Koç Vakfı Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Erzurum Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hazırlık sınıflarına öğrenci alımı, ilgili mevzuat ile belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecek. Öğrencilere, mutfak teknikleri, uygulamaları, tarım, üretim zinciri eğitimi, küresel mutfak vizyonu gibi pek çok eğitim verilecek. Usta şeflerle atölye çalışmaları, yerel coğrafya gezileri planlanacak. Genç yetenekler, mutfak sanatlarında uzmanlaşarak Türk mutfağını dünyaya tanıtacak.