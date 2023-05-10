Türk savunma sanayinin gözbebekleri Üsküdar’da sergileniyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Üsküdar meydanında Türk savunma sanayisinin gururu yerli imkanlarla hayata geçirilen hava savunma araçları, insansız hava araçları, TCG Anadolu ve muharebe tanklarının maketlerinin sergilendiği Digital Gösterim Merkezi kuruldu.10-19 Mayıs tarihleri arasında ziyarete açık olacak olan merkez ilk günden yoğun ilgiyle karşılaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Yüzyılın Gücü-Cesaretin Teknolojisi" sloganıyla Üsküdar meydanında Dijital Gösterim Merkezi kurdu. 10-19 Mayıs tarihleri arasında vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek olan Dijital Gösterim Merkezi'nde Türkiye'nin savunma sanayisinde hayata geçirdiği projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

SAVUNMA SANAYİSİNİN GÖZBEBEKLERİ

Yerli imkanlarla yapılan dünyanın ilk insansız silahlı hava aracı gemisi olan TCG Anadolu, ASELSAN tarafından yürütülen modern mayın tespit sistemi projesi, ASELSAN tarafından geliştirilen Fırtına-2 yeni nesil atış kontrol sistemi, muharebe tankı Altay, TUSAŞ tarafından yapılan milli muharip uçağı KAĞAN, TUSAŞ-TAİ işbirliği ile geliştirilen HÜRJET, ATAK-2 helikopteri, TUSAŞ tarafından geliştirilen SİHA KARAYEL -SU, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB-2, ROKETSAN tarafından geliştirilen uzun menzilli roketler, Makine Kimya Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli piyade ve keskin nişancı tüfekleri vatandaşların beğenisine sunuldu.

TAM TEÇHİZATLI ASKERLERLE FOTOĞRAF

10-19 Mayıs tarihleri arasında açık olacak olan Digital Gösterim Merkezi'nde sergilenen savunma sanayi ürünleri vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi. Vatandaşlar sergilenen maketler arasında bol bol fotoğraf çekildi. Digital Gösterim Merkezi'nde bulunan tam donanımlı askerlere de vatandaşların ilgisi yoğundu. Çok sayıda vatandaş tam teçhizat donanımlı askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.