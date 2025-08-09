Türk Yıldızları Trabzon’da gösteri uçuşu yapacak! Trabzon Türk Yıldızları gösterisi ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenecek?

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye'nin gururu Türk Yıldızları'nın Trabzon semalarında gerçekleştireceği gösteri uçuşuna tüm vatandaşları davet etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünyaca tanınan akrobasi timi Türk Yıldızları, Trabzon semalarında unutulmaz bir gösteri uçuşu gerçekleştirecek. 10 Ağustos Pazar günü saat 17.00'de, Ayasofya ile Beşirli sahil hattı arasında yapılacak bu nefes kesici etkinlikte, izleyenler adeta gökyüzünde bir görsel şölen yaşayacak. Gösteri öncesinde ve sonrasında sahnede Vira Cemal ve Pelin Karaağaçlı birbirinden güzel eserleri seslendirerek etkinliğe renk katacak. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, tüm vatandaşları etkinliğe davet ederek şu ifadeleri kullandı: "Bu anlamlı günde, milletimizin göğsünü kabartan Türk Yıldızları'nın şehrimiz semalarında gerçekleştireceği muhteşem gösteri ile yediden yetmişe herkesin hafızasında yer alacak gurur dolu anlara tanıklık edeceğiz. Tüm hemşehrilerimi bu özel etkinliğe davet ediyorum. Gelin, hep birlikte bu gururu ve coşkuyu yaşayalım."