Haberler Yaşam Haberleri Türkiye Birinciliği Kırıkkale’ye Geldi: Baştuğ, Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elinden Aldı
Giriş Tarihi: 21.9.2025 12:20 Son Güncelleme: 21.9.2025 12:38

Türkiye Birinciliği Kırıkkale’ye Geldi: Baştuğ, Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elinden Aldı

Kırıkkale Üniversitesi, TEKNOFEST 2025’te gurur verici bir başarıya imza attı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Zeynep Sena Baştuğ, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda “Akıllı Şehirler ve Ulaşım” kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Türkiye Birinciliği Kırıkkale’ye Geldi: Baştuğ, Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elinden Aldı

Baştuğ, danışmanı Arş. Gör. Mustafa Yurdakul ile birlikte geliştirdiği "YOLBOT" projesi ile karayollarındaki çukurların yapay zekâ teknolojisiyle tespit edilmesi ve hacimlerinin hesaplanmasına yönelik önemli bir sistem tasarladı. İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'te sahneye çıkan Baştuğ, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Projeyle ilgili bilgi veren Baştuğ, "Yollardaki çukurlar sebebiyle milyarlarca lira bakım maliyeti ve binlerce kaza yaşanıyor. YOLBOT, bu çukurları tespit edip GPS ile işaretliyor ve ekipleri bilgilendiriyor. Projemizi diğerlerinden ayıran özellik ise çukurların hacmini de hesaplayarak önceliklendirme yapılmasına olanak sağlamasıdır." dedi.

Proje danışmanı Yurdakul ise, sistemin farklı araçlara kolayca monte edilebileceğini belirterek, "Bu başarı yalnızca ulusal değil, uluslararası alanda da yankı buldu. Çalışmamızı bilimsel makale olarak da yayınladık." ifadelerini kullandı. Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, proje ekibini kutlayarak, "Üniversitemizin proje kültürüne verdiği önem, bu tür başarılarla taçlanıyor. Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin bu gurur verici başarısı Kırıkkale'ye değer katıyor." sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Birinciliği Kırıkkale’ye Geldi: Baştuğ, Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elinden Aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz