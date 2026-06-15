Türkiye Entelektüel Oyunları’nın kazananları belli oldu! Dr. Esra Albayrak: "Bilgi eyleme dönüşmüyorsa insana yük olur"

Millî Eğitim Bakanlığı ile NUN Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO), bu yıl TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması ve TEO Liseler Arası Müzakere Yarışması olmak üzere iki ayrı kulvarda düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından katılan binlerce öğrenci arasından il birincisi olarak yarı final ve final etabına yükselen gençler, 13 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da bir araya geldi.

TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması, gençlerin edebiyattan sinemaya, tarihten felsefeye uzanan geniş bir içerik havuzu üzerinden entelektüel birikimlerini ortaya koydukları bir zemin sundu. Öğrenciler; kitaplar, şiirler, filmler ve şarkılar aracılığıyla medeniyet, insan, ahlak ve hakikat üzerine düşünme imkânı bulurken farklı disiplinler arasında bağlantılar kurarak çok yönlü bir bakış açısı geliştirdi. Yarışmanın büyük finali ise 14 Haziran Pazar günü Turkuvaz Medya'da gerçekleştirildi.





BÜYÜK FİNAL TURKUVAZ MEDYA MERKEZİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TEO Liseler Arası Müzakere Yarışması ise organizasyona düşünce üretimi ve fikir temelli tartışma boyutu kazandırdı. 13 Haziran Cumartesi günü NUN Okullarında gerçekleştirilen yarı final ve final oturumlarında öğrenciler, düşüncelerini delillerle temellendirme, farklı görüşleri değerlendirme, ortak bir zeminde buluşma ve fikirlerini etkili biçimde ifade etme becerilerini sergiledi. Karşılıklı saygı ve muhakeme ekseninde yürütülen oturumlarda gençler, ele aldıkları meseleleri farklı yönleriyle değerlendirerek çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirdi.



Türkiye Entelektüel Oyunları Liseler Arası Bilgi Yarışması'nın büyük finali 14 Haziran Pazar günü Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi. Aynı gün, 20.00'de atv ekranlarında yayınlanan finalin moderatörlüğünü Cem Öğretir üstlendi.

Yarışmanın birincisi, İstanbul'da Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören Fatma Betül Kaya ve Hatice Berra Uysal oldu. Öğrenciler, bu zaferle birlikte 250 bin TL'lik ödülün de sahibi oldular.

İkincilik ödülü olan 125 bin TL'yi, Sakarya'da Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören Beyza Tezer ve Esma Betül Karakaş kazandı.

Yarışmanın üçüncüsü ise Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören Ahmet Arduç ve Umut Kayra Şirin oldu. Öğrenciler aynı zamanda 75 bin TL para ödülünün de sahibi oldular.

Türkiye Entelektüel Oyunları'nın kazananları belli oldu!

TÜRKİYE ENTELEKTÜEL OYUNLARI'NIN KAZANANLARI

Yarı Final ve Final etabı bir önceki gün NUN Okullarında gerçekleştirilen TEO Liseler Arası Müzakere Yarışması'nda ise birinciliği Batman Anadolu Lisesinden Şükran Baykara, Bolu Sosyal Bilimler Lisesinden Tuğsem Tunga, Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesinden Elif Eser ve Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulundan Elif Beyza Deveci üstlendi. Birinci olan takım üyelerinin her birine 50 bin TL verildi.

İkincilik ise Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesinden Yusuf Gülmez, Aydın Nazilli Fen Lisesinden Eside Buğlem Çulha, Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezinden Ayşe Yağmur Ciğercioğlu ve Rize Sosyal Bilimler Lisesinden Ahsen İrem Can'ın oldu. İkinci olan takım üyelerinin her birine 20 bin TL verildi.

Yarışmaların sonunda, sadece bilgi değil aynı zamanda dostluk da kazandı. Öğrenciler, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaşıtlarıyla tanışarak, gelecekte de sürdürecekleri değerli dostluklar kurdular.





TEO LİSELER ARASI BİLGİ YARIŞMASI VE TEO LİSELER ARASI MÜZAKERE YARIŞMASI GENÇLERİ İSTANBUL'DA BULUŞTURDU

Türkiye Entelektüel Oyunları kapsamında bu yıl TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması ve TEO Liseler Arası Müzakere Yarışması yarı finalleri eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

13 Haziran Cumartesi günü NUN Okullarında gerçekleştirilen program kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanından gelen il birincileri yarı final yarışmalarında yarıştı. Ardından gerçekleştirilen sahne programında bu yıl ikincisi düzenlenen TEO Liseler Arası Müzakere Yarışması'nda büyük finale yükselen 2 takım ilan edilerek yarışmanın final oturumuna geçildi.

Gençler, düşüncelerini delillerle temellendirme, farklı görüşleri anlamaya çalışma, saygılı bir tartışma zemini oluşturma ve fikirlerini etkili şekilde ifade etme becerilerini ortaya koydu.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen öğrenciler, yarışmaların yanı sıra gün boyunca düzenlenen programlarda bir araya gelerek birbirlerini tanıma, fikir alışverişinde bulunma ve yeni dostluklar kurma fırsatı da yakaladı.

Program kapsamında öğrenciler NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Demiroğlu ile de bir araya geldiler.





"ESAS GÖREVİNİZ YAŞADIĞINIZ ZAMANI ANLAMAYA VE DÖNÜŞTÜRMEYE ÇALIŞMAK OLACAK"

Program kapsamında öğrencilerle bir araya gelen NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, gençlere hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta burada, Türkiye Entelektüel Oyunları'nda sizler bir bakıma hayatın küçük bir provasını yaptınız. Müzakere turnuvasında ilkelerinizden ödün vermeden ortak faydayı büyütmeye odaklı bir uzlaşma zemini aradınız. Bilgi yarışmasında ise kitaplar, şiirler, filmler ve şarkılar aracılığıyla farklı düşünce dünyalarıyla tanıştınız. Bütün bunlar farkında olmasanız da zihnî esnekliğinizi artırdı ve size hayat boyu taşıyacağınız bir fikrî sermaye kazandırdı. Bilgi eyleme dönüşmüyorsa insana yük olur. Bu yüzden okuduklarınızı, düşündüklerinizi ve öğrendiklerinizi hayatın içinde anlamlı işlere dönüştürmeniz büyük önem taşıyor."

TÜRKİYE ENTELEKTÜEL OYUNLARI: BİR YARIŞMADAN DAHA FAZLASI!

Türkiye'nin düşünce ve bilgi dünyasını genişletmeyi hedefleyen yarışma, Eğitimde Bir Adım Ötesi inisiyatifinde, Millî Eğitim Bakanlığı ile NUN Eğitim ve Kültür Vakfı iş birliği içerisinde gerçekleşti. Yarışmanın sponsorluğunu Türk Telekom, medya sponsorluğunu ise Turkuvaz Medya üstlendi. Sadece bir yarışma olmanın ötesinde, Türkiye'nin entelektüel potansiyelini harekete geçirmeyi ve gençlerimizin geleceğine uzun vadeli katkılar sağlamayı hedefliyor.

Bu yıl yarışma kapsamı genişletilerek kitapların yanı sıra film, belgesel, şiir ve şarkılar da içerik listesine dâhil edildi. Böylece gençlerin farklı sanat ve düşünce alanlarıyla ilişki kurmaları, disiplinler arası bağlantılar geliştirmeleri ve çok yönlü bir bakış açısı kazanmaları hedeflendi.

Yarışmacılar; Yunus Emre'den Yusuf İslam'a Abbas Kiyarüstemi'den Semih Kaplanoğlu'na pek çok değerli ismin eserlerini inceleyerek finale hazırlandılar. Bu eserler üzerinden medeniyet, insan, ahlak, tarih ve hakikat üzerine düşünme imkânı bulan gençler, farklı disiplinlerden beslenen zengin bir entelektüel birikim edinerek eleştirel düşünme, problem çözme ve iletişim becerilerini de geliştirme imkânı buldular.

Türkiye Entelektüel Oyunları, gençlerin bilgiyle kurdukları ilişkiyi derinleştiren; okuma, analiz, muhakeme ve kendini ifade etme becerilerini destekleyen bir eğitim ve kültür platformu olarak her yıl daha fazla genci ortak bir düşünce ikliminde buluşturmaya devam ediyor.