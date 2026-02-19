Haberler Yaşam Haberleri Türkiye Gazzeli mazlumları yalnız bırakmıyor! 21. İyilik gemisi yola çıktı: Şimdiye kadarki en büyük yardım sevkiyat
Dünyada mazlumların sesi olan Türkiye, yine Gazze'de siyonist İsrail tarafından zulüm gören mazlumları yalnız bırakmadı. Türk Kızılay'ı önderliğinde hazırlanan 21. İyilik Gemisi’ni Mersin Limanı’ndan yola çıktı. Özellikle Ramazan döneminde artan temel ihtiyaçların karşılanmasına katkı sunacak yardım gemisi şuana kadarki en büyük iyilik gemisi olma özelliğini de taşıyor

Gazze'deki insani yardım çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, yardımseverlerin katkılarıyla hazırlanan 21. İyilik Gemisi'ni Mersin Limanı'ndan Gazze'ye ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Şimdiye kadar gönderilen en büyük sevkiyat olma özelliği taşıyan gemide, bölgedeki acil ihtiyaçlara yönelik kapsamlı insani yardım malzemelerinin yanı sıra ramazan için yardım malzemeleri de yer alıyor.

ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK İYİLİK GEMİSİ

Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, Ramazan ayının başladığı gün yola çıkacak olan İyilik Gemisi ile başta gıda kolileri olmak üzere hijyen, giyim, battaniye, barınma ve bebek malzemelerini bölgeye ulaştırmayı hedefliyor.



Özellikle Ramazan döneminde artan temel ihtiyaçların karşılanmasına katkı sunacak yardım malzemeleri Gazzelilere hızlı şekilde ulaştırılacak.



21. İyilik Gemisi bugüne kadar hazırlanan en kapsamlı yardım sevkiyatıyla Gazze'de zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren sivillere Ramazan bereketini getirecek.

