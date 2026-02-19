Türkiye Gazzeli mazlumları yalnız bırakmıyor! 21. İyilik gemisi yola çıktı: Şimdiye kadarki en büyük yardım sevkiyat

Gazze'deki insani yardım çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, yardımseverlerin katkılarıyla hazırlanan 21. İyilik Gemisi'ni Mersin Limanı'ndan Gazze'ye ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Türkiye, Gazze'yi yalnız bırakmıyor... İyilik gemisi bugün yola çıkıyor! | Video
Şimdiye kadar gönderilen en büyük sevkiyat olma özelliği taşıyan gemide, bölgedeki acil ihtiyaçlara yönelik kapsamlı insani yardım malzemelerinin yanı sıra ramazan için yardım malzemeleri de yer alıyor.
Özellikle Ramazan döneminde artan temel ihtiyaçların karşılanmasına katkı sunacak yardım malzemeleri Gazzelilere hızlı şekilde ulaştırılacak.