Türkiye Gazzeli mazlumları yalnız bırakmıyor! 21. İyilik gemisi yola çıktı: Şimdiye kadarki en büyük yardım sevkiyat

ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK İYİLİK GEMİSİ



Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, Ramazan ayının başladığı gün yola çıkacak olan İyilik Gemisi ile başta gıda kolileri olmak üzere hijyen, giyim, battaniye, barınma ve bebek malzemelerini bölgeye ulaştırmayı hedefliyor.