Türkiye ile Ermenistan arasındaki Alican Sınır Kapısı’nda kritik hareketlilik! Üst düzey heyet inceleme yaptı

Iğdır Valisi Ercan Turan, Göç İdaresi Başkanı ve MSB yetkililerinin katıldığı incelemelerde, sınır kapısının teknik altyapısının iyileştirilmesi masaya yatırıldı.

DEV HEYET SINIR HATTINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Iğdır'da stratejik öneme sahip olan Alican Sınır Kapısı'nda geniş kapsamlı bir teknik inceleme ziyareti gerçekleştirildi. Programa; Iğdır Valisi Ercan Turan, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Millî Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür V. Tümgeneral Ahmet Hamdi Ataç ve ilgili bakanlık temsilcileri katıldı.

Iğdır Valisi Ercan Turan ve Tümgeneral Ahmet Hamdi Ataç Alican Sınır Kapısı incelemesi. Sınır hattında yapılan incelemelerde, Alican Sınır Kapısı'ndaki teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve mevcut standartların uluslararası seviyeye yükseltilmesi hedeflenen çalışmalar detaylandırıldı. Heyet, sınır güvenliği ve lojistik imkanların artırılmasına yönelik saha çalışmalarını yerinde denetledi.

KRİTİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Saha incelemelerinin ardından heyet, Iğdır'da bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, sınır bölgesinde atılacak yeni adımlar ve modernize çalışmaları hakkında yol haritası belirlendi. Ziyaret, bölgede heyecan yaratırken "Sınır kapısı mı açılıyor?" sorularını da beraberinde getirdi.