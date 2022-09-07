Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022 ) A Grubu'nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımımız, gruptaki 5. maçında İspanya ile kozlarını paylaşacak. Geriye kalan son 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet alan 12 Dev Adam, grup liderliği için mücadele edecek. Kritik müsabakayı kaçırmak istemeyen basketbol severler ise Türkiye İspanya basketbol maçı canlı yayın kanalı için araştırmalar yapıyor. Peki, Türkiye İspanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İspanya basketbol maçı hangi kanalda? İşte Türkiye İspanya basketbol maçı canlı izle kanalı…