Haberler Yaşam Haberleri Türkiye İspanya basketbol maçı hangi kanalda? EuroBasket 2022 Türkiye İspanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 7.9.2022 10:51 Son Güncelleme: 7.9.2022 10:52

Türkiye İspanya basketbol maçı hangi kanalda? EuroBasket 2022 Türkiye İspanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

EuroBasket 2022’de heyecan, tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa Şampiyonası A Grubu’nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımımız, 5. maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam’ı desteklemek isteyen basketbol severler ise ‘’Türkiye İspanya basketbol maçı hangi kanalda?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkiye İspanya basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye İspanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

Türkiye İspanya basketbol maçı hangi kanalda? EuroBasket 2022 Türkiye İspanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022 ) A Grubu'nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımımız, gruptaki 5. maçında İspanya ile kozlarını paylaşacak. Geriye kalan son 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet alan 12 Dev Adam, grup liderliği için mücadele edecek. Kritik müsabakayı kaçırmak istemeyen basketbol severler ise Türkiye İspanya basketbol maçı canlı yayın kanalı için araştırmalar yapıyor. Peki, Türkiye İspanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İspanya basketbol maçı hangi kanalda? İşte Türkiye İspanya basketbol maçı canlı izle kanalı…

TÜRKİYE İSPANYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İspanya basketbol maçı, 7 Eylül 2022 Çarşamba (bugün) saat 14.30'da başlayacak.

TÜRKİYE İSPANYA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - İspanya maçı, NTV ekranlarından canlı izlenebilecek.

Türkiye İspanya basket maçı, iki ülkenin basketbol kariyerindeki 9'uncu karşılaşması olacak. İspanya karşısında çıktığı 8 müsabakadan 3 galibiyetle ayrılan Türkiye, kalan 5 maçta ise mağlup oldu.

ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİNİ ALDI

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu dördüncü maçında Belçika'yı 15 sayı farkla 78-63 mağlup etti. Bu sonuçla 12 Dev Adam, üçüncü galibiyetini elde etti.

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Türkiye İspanya basketbol maçı hangi kanalda? EuroBasket 2022 Türkiye İspanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?
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