Haberler Yaşam Haberleri Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? A Milli Takım Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. maç!
Giriş Tarihi: 4.9.2025 16:06

Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? A Milli Takım Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. maç!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı devam ediyor. E Grubu’nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, ikinci maçında güçlü rakibi İspanya ile karşı karşıya gelecek. Sahasında taraftarı önünde mücadele edecek olan Ay-Yıldızlı ekip, bu maçtan galibiyetle ayrılarak grupta avantaj yakalamak istiyor. Peki, Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte A Milli Takım maç programı ve tüm detaylar.

Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? A Milli Takım Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. maç!

Ay-Yıldızlılar Dünya Kupası yolunda sahneye çıkıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda ikinci maçına hazırlanan A Milli Takım, dev rakibi İspanya'yı konuk edecek. Hem puan tablosu hem de moral açısından kritik öneme sahip karşılaşmada tek hedef galibiyet. Futbolseverler ise "Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte A Milli Takım maç takvimi…

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak. Mücadele 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımımızın sahasında oynayacağı bu kritik karşılaşmanın TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Türkiye-İspanya maçını tribünden izlemek isteyen futbolseverler için biletler satışa sunuldu. Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce yaptığı açıklamada bilet satışlarının 26 Ağustos Salı günü saat 16.00 itibarıyla başlayacağını duyurmuştu.

BİLET FİYATLARI

Batı Alt VIP : ₺3.000,00
Batı Üst VIP : ₺3.000,00
Doğu Alt Orta Bloklar : ₺2.000,00
Batı Alt Köşe Bloklar : ₺1.750,00
Doğu Alt Köşe Bloklar : ₺1.750,00
Doğu Üst Orta Bloklar : ₺1.500,00
Batı Üst Köşe Bloklar : ₺1.250,00
Doğu Üst Köşe Bloklar : ₺1.250,00
Kuzey Alt : ₺900,00
Güney Alt : ₺900,00
Kuzey Üst : ₺900,00
Güney Üst : ₺900,00

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? A Milli Takım Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. maç!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz