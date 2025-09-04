Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? A Milli Takım Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. maç!

Ay-Yıldızlılar Dünya Kupası yolunda sahneye çıkıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda ikinci maçına hazırlanan A Milli Takım, dev rakibi İspanya'yı konuk edecek. Hem puan tablosu hem de moral açısından kritik öneme sahip karşılaşmada tek hedef galibiyet. Futbolseverler ise "Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte A Milli Takım maç takvimi…