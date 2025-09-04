Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? A Milli Takım Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. maç!

Ay-Yıldızlılar Dünya Kupası yolunda sahneye çıkıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda ikinci maçına hazırlanan A Milli Takım, dev rakibi İspanya'yı konuk edecek. Hem puan tablosu hem de moral açısından kritik öneme sahip karşılaşmada tek hedef galibiyet. Futbolseverler ise "Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte A Milli Takım maç takvimi…
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak. Mücadele 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye-İspanya maçını tribünden izlemek isteyen futbolseverler için biletler satışa sunuldu. Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce yaptığı açıklamada bilet satışlarının 26 Ağustos Salı günü saat 16.00 itibarıyla başlayacağını duyurmuştu.
Batı Alt VIP : ₺3.000,00
Batı Üst VIP : ₺3.000,00
Doğu Alt Orta Bloklar : ₺2.000,00
Batı Alt Köşe Bloklar : ₺1.750,00
Doğu Alt Köşe Bloklar : ₺1.750,00
Doğu Üst Orta Bloklar : ₺1.500,00
Batı Üst Köşe Bloklar : ₺1.250,00
Doğu Üst Köşe Bloklar : ₺1.250,00
Kuzey Alt : ₺900,00
Güney Alt : ₺900,00
Kuzey Üst : ₺900,00
Güney Üst : ₺900,00