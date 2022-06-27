Türkiye İtalya canlı izle ! Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle TRT SPOR ile! | FİLENİN SULTANLARI AKDENİZ OYUNLARI’NDA

Türkiye İtalya voleybol maçı canlı yayınlanacak. TRT Spor ekranlarında gösterilecek olan maç, Akdeniz Oyunları gruplarındaki ikinci maç olacak. İlk maçında ev sahibi Cezayir'i 3 0'lık skorla yenen filenin sultanları, bir maç daha kazanırsa çeyrek finale kalmaya çok yaklaşacak. Vatandaşlar Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle arayıp duruyor. İşte Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izleme ekranı!
Filenin Sultanları 27 Haziran pazartesi yani bugün saat 20.00'da İtalya ile karşı karşıya geleek. Grubun ikinci maçında iki takım karşı karşıya gelecek.
27 Haziran pazartesi Türkiye – İtalya 20.00
28 Haziran salı Türkiye – İspanya 20.00