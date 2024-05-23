Türkiye Mavi Bayrak’ta dünya üçüncüsü

Uluslararası Mavi Bayrak jürisi tarafından 2024 yılı Mavi Bayrak ödülleri açıkladı. Türkiye'de bu yıl 567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yatta Mavi Bayrak dalgalanacak. 2024 yılında Türkiye'nin en çok Mavi Bayrak sahibi şehri, 233 plaj ile Antalya oldu. Dünyada Mavi Bayrak'a en çok sahip olan ülke olabilmek için kararlılıkla çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu sene ülkemizin 16 plajında daha Mavi Bayrak dalgalanacak" dedi. Türkiye şu an Mavi Bayrak'ta dünya üçüncüsü.