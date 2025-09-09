Haberler Yaşam Haberleri TÜRKİYE - POLONYA MAÇI TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ | Türkiye - Polonya basketbol maçı hangi kanalda? TRT 1 canlı izle!
Giriş Tarihi: 9.9.2025 12:44

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçı bugün TRT1'de ekrana gelecek. A Milli Erkek Basketbol Takımı, Polonya ile karşılaşacak. Türkiye-Polonya basketbol maçı için geri sayım sürerken, karşılaşmayı yakından takip etmek isteyenler "Türkiye - Polonya basketbol maçı hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Türkiye - Polonya basketbol maçı canlı izle linki ve detaylar...

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ | Türkiye - Polonya basketbol maçı hangi kanalda? TRT 1 canlı izle!

12 Dev Adam, Çeyrek finalde Polonya ile kritik bir maça çıkıyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, kazanması halinde 24 yıl sonra yarı final biletini almaya hak kazanacak. Peki Türkiye-Polonya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, EuroBasket 2025 Türkiye-Polonya basketbol maçı canlı izle linki ve detayları...

TÜRKİYE-POLONYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Polonya basketbol maçı, 9 Eylül 2025 Salı günü saat 17.00'de başlayacak.

TÜRKİYE-POLONYA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İşte, Türkiye - Polonya basketbol maçı canlı izle linki:

TRT 1 CANLI İZLE

Türkiye-Polonya basketbol maçını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

9 EYLÜL 2025 TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:25 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

16:00 - Eurobasket Özel

17:00 - Türkiye - Polonya | FIBA Erkekler Eurobasket Çeyrek Final

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 - Terminatör : Kara Kader | Yabancı Sinema

22:40 - Öldürme Arzusu | Yabancı Sinema

00:45 - Terminatör : Kara Kader | Yabancı Sinema

