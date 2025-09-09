TÜRKİYE - POLONYA MAÇI TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ | Türkiye - Polonya basketbol maçı hangi kanalda? TRT 1 canlı izle!

12 Dev Adam, Çeyrek finalde Polonya ile kritik bir maça çıkıyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, kazanması halinde 24 yıl sonra yarı final biletini almaya hak kazanacak. Peki Türkiye-Polonya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, EuroBasket 2025 Türkiye-Polonya basketbol maçı canlı izle linki ve detayları...
Türkiye-Polonya basketbol maçı, 9 Eylül 2025 Salı günü saat 17.00'de başlayacak.
Türkiye-Polonya basketbol maçını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
09:25 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
16:00 - Eurobasket Özel
17:00 - Türkiye - Polonya | FIBA Erkekler Eurobasket Çeyrek Final
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 - Terminatör : Kara Kader | Yabancı Sinema
22:40 - Öldürme Arzusu | Yabancı Sinema
00:45 - Terminatör : Kara Kader | Yabancı Sinema