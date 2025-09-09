TÜRKİYE - POLONYA MAÇI TRT 1 CANLI İZLE LİNKİ | Türkiye - Polonya basketbol maçı hangi kanalda? TRT 1 canlı izle!

12 Dev Adam, Çeyrek finalde Polonya ile kritik bir maça çıkıyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, kazanması halinde 24 yıl sonra yarı final biletini almaya hak kazanacak. Peki Türkiye-Polonya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, EuroBasket 2025 Türkiye-Polonya basketbol maçı canlı izle linki ve detayları...