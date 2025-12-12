Haberler Yaşam Haberleri Türkiye - Romanya maçı ne zaman oynanacak? 2026 Dünya Kupası grupları ve Türkiye'nin muhtemel rakipleri
Giriş Tarihi: 12.12.2025 13:36

A Milli Futbol Takımı'mızın FIFA 2026 Dünya Kupası hayalleri, Play-off turunda yeniden canlanıyor. Milli Takımımız, Play-off Yarı Finali'nde Romanya ile eşleşti. Futbolseverlerin en çok merak ettiği soru: Türkiye - Romanya maçı ne zaman oynanacak? Kritik yarı final ve olası final maçlarının kesin tarihleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak bu heyecan fırtınası, Dünya Kupası grupları ve A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu. İşte, milli maç tarihi.

Kuzey Amerika'da düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma mücadelesinde Avrupa Elemeleri Play-off aşamasına gelindi. Grup aşamasını başarıyla tamamlayarak Play-off biletini kapan A Milli Takımımız, turnuvaya katılmak için son iki engeli aşmayı hedefliyor. Kura çekimi sonucu Milli Takımımızın Play-off Yolu netleşti. Yarı finalde rakibimiz Romanya olurken, turu geçmemiz halinde finaldeki rakibimiz Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibi olacak. Peki, Türkiye - Romanya milli maç ne zaman?

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Play-off turundaki ilk rakibi Romanya oldu. Kritik maçın tarihi ve ev sahibi avantajı, kura çekimi ile kesinleşti.

FIFA tarafından belirlenen takvime göre, Avrupa Elemeleri Play-off turu maçları Mart 2026 ayında oynanacak.

Maç Aşaması Rakip Tarih Ev Sahibi
Play-off Yarı Final Romanya 26 Mart 2026 Perşembe Ev
Olası Play-off Final Slovakya - Kosova Galibi 31 Mart 2026 Salı Deplasman

PLAY-OFF MAÇLARI TEK MAÇ MI, ÇİFT MAÇ MI ELEME USULÜYLE OYNANACAK?

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off turu, tamamen tek maç eleme usulüyle oynanacaktır. Yarı final maçını kazanan takım finale yükselir, final maçını kazanan takım ise doğrudan Dünya Kupası vizesi alır. Berabere biten maçlarda uzatmalara gidilir, eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarıyla turu geçen belirlenir.

TÜRKİYE EN SON NE ZAMAN DÜNYA KUPASI'NA KATILDI?

A Milli Takım şu ana kadar tarihinde iki kez Dünya Kupası'na katıldı. İlk kez, 1954'te İsviçre'de düzenlenen Dünya Kupası'nda yer alan Türkiye bundan 48 yıl sonra G. Kore ve Japonya'da yapılan 2002 Dünya Kupası'nda boy gösterdi.

