Haberler Yaşam Haberleri Türkiye Romanya play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Futbol Takımı maç programı
Giriş Tarihi: 25.11.2025 22:13

Türkiye Romanya play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Futbol Takımı maç programı

2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hedefini sürdüren A Milli Futbol Takımı, Play-Off yolculuğunda kritik bir sınavdan geçiyor. Ay-Yıldızlılar, final biletini almak için ilk adımı Romanya karşısında atacak. Taraftarların büyük heyecanla beklediği mücadelede maçın tarihi kesinleşti. Peki, Türkiye Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Türkiye Romanya play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Futbol Takımı maç programı

Dünya Kupası hayali için Play-Off sınavı veren A Milli Futbol Takımımız, ilk mücadelede Romanya ile sahaya çıkacak. Nefesleri kesecek mücadele yaklaştıkça yayın bilgileri ve maç detayları araştırılıyor. Türkiye–Romanya maçının ayrıntıları belli oldu. Peki Türkiye Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak. Türkiye-Romanya maçı 26 Mart 2026 tarihinde oynanacak.

Play-off etabındaki yarı final karşılaşmaları 26 Mart'ta, final maçları ise 31 Mart'ta yapılacak.

Yarı finali geçen takımlar, 2026 Dünya Kupası biletini almak için finalde mücadele edecek.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye-Romanya play-off maçının TV8'den canlı yayınlanması bekleniyor. Maçın saati ve yayınlanacağı kanal netleştiğinde haber güncellenecektir.

DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ:

İtalya - Kuzey İrlanda / Galler - Bosna Hersek

Ukrayna - İsveç / Polonya - Arnavutluk

TÜRKİYE - Romanya / Slovakya - Kosova

Danimarka - Kuzey Makedonya / Çekya - İrlanda

TÜRKİYE ROMANYA'YI ELERSE FİNALDE RAKİBİ KİM OLACAK?

Ay-yıldızlılar, 26 Mart'ta Romanya ile evinde kritik bir maça çıkacak. Türkiye, Romanya'yı geçerse play-off finalinde Slovakya-Kosova maçının kazananı ile deplasmanda karşılaşacak. Bu final maçını kazanan takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Romanya play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Futbol Takımı maç programı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz