Türkiye Romanya play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Futbol Takımı maç programı

Dünya Kupası hayali için Play-Off sınavı veren A Milli Futbol Takımımız, ilk mücadelede Romanya ile sahaya çıkacak. Nefesleri kesecek mücadele yaklaştıkça yayın bilgileri ve maç detayları araştırılıyor. Türkiye–Romanya maçının ayrıntıları belli oldu. Peki Türkiye Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak. Türkiye-Romanya maçı 26 Mart 2026 tarihinde oynanacak.
Play-off etabındaki yarı final karşılaşmaları 26 Mart'ta, final maçları ise 31 Mart'ta yapılacak.
Yarı finali geçen takımlar, 2026 Dünya Kupası biletini almak için finalde mücadele edecek.
İtalya - Kuzey İrlanda / Galler - Bosna Hersek
Ukrayna - İsveç / Polonya - Arnavutluk
TÜRKİYE - Romanya / Slovakya - Kosova
Danimarka - Kuzey Makedonya / Çekya - İrlanda
Ay-yıldızlılar, 26 Mart'ta Romanya ile evinde kritik bir maça çıkacak. Türkiye, Romanya'yı geçerse play-off finalinde Slovakya-Kosova maçının kazananı ile deplasmanda karşılaşacak. Bu final maçını kazanan takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.