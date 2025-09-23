Türkiye Sakarya’daki katliamı konuşmuştu: 5 kişinin katilleri için istenen ceza açıklandı!

İddianamede, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Galip Ö. hakkında 4 defa, Nihat, Nurettin, Sabri Tamer, Samet, Bahri Taner, Bayram, Ferhat, Selim ve Taner Y. için 2 kez 10 yıldan 18'er yıla kadar, 10 sanık hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca Galip Ö. ve tutuksuz sanık Nesrin Ö. hakkında da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis talebinde bulunuldu.