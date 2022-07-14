Türkiye Tayland maçı canlı yayın için geri sayım başladı. Voleybol Milletler Ligi finali Ankara'da başlıyor. Filenin Sultanları Tayland'ın karşısında olacak. Türkiye Tayland voleybol maçı canlı izle ekranı gündemde. Peki, Türkiye Tayland voleybol maçı canlı yayın izle hangi kanalda? İşte, heyecanla beklenen final maçı hakkında detaylar ve Türkiye Tayland canlı izle!
TÜRKİYE TAYLAND MAÇI CANLI YAYIN
Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Heyecanlı karşılaşma bugün saat 18.30'da başlayacak.
Filenin Sultanlarını desteklemek isteyen ay yıldızlı taraftarlar tribünde yerini aldı.
FİLENİN SULTANLARI FİNAL YOLUNDA!
Milliler, çeyrek finalde ligi sekizinci sırada bitiren Tayland ile eşleşti.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, rakibini yenerse üst üste dördüncü kez adını yarı finale yazdıracak.
Eşleşmeler şöyle:
13 Temmuz 15.00 Brezilya Japonya
13 Temmuz 18.30 ABD Sırbistan
14 Temmuz 15.00 İtalya Çin
14 Temmuz 18.30 Türkiye Tayland