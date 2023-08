Türkiye’de “eyyam-ı bahur” sıcakları etkisini göstermeye başladı: Kavrulacağız

Türkiye bugün itibarıyla çöl sıcakları, cehennem sıcakları veya Afrika sıcakları olarak da adlandırılan 'eyyam-ı bahur'un etkisine giriyor. Eyyam-ı bahur sıcaklıkları genellikle her yıl temmuz ayı sonu ile ağustos ayının ilk haftasında yaşanıyor. Küresel ısınma her geçen gün etkisini sürdürürken temmuz ayında birçok ilde sıcaklıklar rekor kırdı. Bugünden itibaren Türkiye'nin büyük bir bölümü, İç Anadolu ile birlikte batı ve güneydeki illerde 35-43 dereceye ulaşan sıcaklık değişimi bekleniyor.Uzmanlar, mecbur kalmadıkça evden çıkılmaması, bol sıvı tüketmesi, açık renkli ve bol kıyafetler giyilmesi, orman yangınlarına karşı ormanlık alanlardan uzak durulması, sıcakların etkisiyle su kullanımına karşı tasarruf uyarısında bulunuyor. Ayrıca enerji hattı kablolarının esnemesi, yol malzemelerinin erimesi ya da demiryollarında rayların genleşmesi gibi nedenlerle can ve mal kaybına neden olan kazalar yaşanabileceğine dikkat çekiliyor.Düne göre yaklaşık 8 derecelik artış beklenen İstanbul'da perşembe günü ise termometrelerin 39 dereceyi görebileceği değerlendiriliyor. 4 gün sürecek sıcak hava dalgasının hafta sonuna doğru kademeli azalarak 35 derecelere gerileyeceği tahmin ediliyor.Uzmanlar aşırı sıcak havanın baş ağrısına neden olduğunu, hatta migreni tetiklediğini kaydediyor. Nöroloji Uzmanı Uz. Dr. Vugar Jafar, "Sıvı tüketimine dikkat edilmeli, ekstra su içilmelidir. Eğer baş ağrısı varsa buzlu bitki çaylarından faydalanılabilir. Eğer baş ağrısıyla birlikte mide bulantısı, kusma, yüksek ateş, konuşma bozukluğu, kafa karışıklığı veya iştahsızlık gibi belirtiler varsa mutlaka acil olarak tıbbi yardım alınmalıdır" dedi.Dünyanın dört bir yanında aşırı sıcaklar etkili olmaya devam ediyor.Aşırı sıcaklar nedeniyle bugün ve yarın ülke genelinde tüm kurumların tatil edilmesi kararı alındı.Hafta sonu boyunca süren sıcak hava dalgası nedeniyle ilk belirlemelere göre 17 kişi öldü, 73 kişi güneş çarpması şikâyetiyle hastanelere başvurdu.Biri okuldan eve dönerken ölen 13 yaşındaki çocuk olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi. DIŞ HABERLER