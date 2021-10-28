"Türkiye'deki tüm şehit ve gazilerin adı yaşayacak"



MİNNET BORCUMUZU ÖDEMEYE ÇALIŞIYORUZ

Platform kurucusu Seyda Kocabaş (22), platformun nasıl kurulduğunu şu sözlerle anlattı:

"Bir gün sosyal medyada bir videoya denk geldim. 2016'da Şırnak idil'de meskun mahal operasyonunda şehit olan Üsteğmen Mehmet Çiftçi arkadaşına şehit olduktan sonra unutulmayalım demiş. Bu söz beni çok etkiledi. Onları unutmamak adına bir şeyler yapmalıyım dedim ve 'Emanetine Sahip Çık' platformunu kurdum. Biz, vatanını karşılıksız seven, toprak parçasını bizlere vatan yaparken, hayatlarından vazgeçen aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize minnet borcunu ödemeye çalışan gençleriz. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz etkinliklerle günden güne büyüyen bir platforma dönüştük. Birkaç kişi ile çıktığımız bu yolda kocaman bir aile olduk."