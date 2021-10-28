"Türkiye'deki tüm şehit ve gazilerin adı yaşayacak"

Emanetine Sahip Çık gönüllüleri şehit aileleri ve gazilerle birlikte fidan dikti. Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen şehit yakınları ile gaziler aziz şehitlerimizin isminin yaşatılması için fidan dikme etkinliğine katıldı. Ankara'da bir grup gönüllü öğrenci, şehitler ve onların emaneti ailelerine ahde vefa borcunu ödemek için üç yıl önce bir araya geldi ve Emanetine Sahip Çık Platformunu kurdu. Gönüllü gençler sosyal medya üzerinden şehit ailelerine ulaşıyor, şehitlerin isminin silinmemesi unutulmaması için paylaşımlarda bulunuyorlar.
UNUTTURMAMAK İÇİN ÇALIŞIYORLAR
Emanetine Sahip Çık Platform üyeleri kimi zaman bir ihtiyaç sahibi aileye şehidin adıyla yardım malzemesi gönderdi, kimi zaman çocuklara kırtasiye seti dağıtıyor. Sosyal medya üzerinden şehitlerin şahadet ve doğum günleri de unutulmasın diye paylaşımlarda buluyorlar. Şehitlerin emanetine sahip çıkmak için sosyal medyada bir araya gelen Türk gençleri düzenledikleri etkinliklerle şehit aileleri ve gazilerden büyük beğeni aldı. Evlatlarının unutulmaması için gönüllü gençlerin maddi çıkar gözetmeksizin çıktıkları yolu destekleyen aileler fidan dikimi için de teşekkür etti.
MİNNET BORCUMUZU ÖDEMEYE ÇALIŞIYORUZ
Platform kurucusu Seyda Kocabaş (22), platformun nasıl kurulduğunu şu sözlerle anlattı:
"Bir gün sosyal medyada bir videoya denk geldim. 2016'da Şırnak idil'de meskun mahal operasyonunda şehit olan Üsteğmen Mehmet Çiftçi arkadaşına şehit olduktan sonra unutulmayalım demiş. Bu söz beni çok etkiledi. Onları unutmamak adına bir şeyler yapmalıyım dedim ve 'Emanetine Sahip Çık' platformunu kurdum. Biz, vatanını karşılıksız seven, toprak parçasını bizlere vatan yaparken, hayatlarından vazgeçen aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize minnet borcunu ödemeye çalışan gençleriz. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz etkinliklerle günden güne büyüyen bir platforma dönüştük. Birkaç kişi ile çıktığımız bu yolda kocaman bir aile olduk."
TÜM ŞEHİT VE GAZİLERİN ADI ORMANDA YAŞAYACAK
Hedeflerinin Türkiye'deki tüm şehit ve gazilerin isminin yer aldığı fidanların olduğu bir hatıra ormanı oluşturmak olduğunu belirten Kocabaş, "Platformumuzda çok sayıda gönüllü öğrenci, şehit ve gazi ailesi ile güvenlik güçlerimiz yer alıyor. Şehitlerimizin adının yaşatılması için zaman zaman ihtiyaç sahibi ailelere şehitlerin adıyla yardımlar düzenliyoruz. Son olarak da şehitler adına fidan diktik. Hedefimiz ülkemizdeki tüm şehit ve gazilerimizin adının yaşatıldığı fidanlarla donatılmış hatıra ormanı oluşturmak. Fidan dikimine katılan şehit aileleri de bu konuda destek sözü verdi. Hayalimizin gerçekleşmesi için çok çalışacağız" dedi.