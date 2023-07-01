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Giriş Tarihi: 1.7.2023

Türkiye’den 8 ilçe sakin şehir adayışehir

DHA
Türkiye’den 8 ilçe sakin şehir adayışehir
Yaşamaktan zevk alınacak bir hızda yaşamayı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi savunan ve dünyada 30 ülkede 278 kente yayılan Uluslararası Cittaslow Birliği'nin "sakin şehir" listesinde, Türkiye'den 17 ilden 22 ilçe bulunuyor. Halihazırda listede Türkiye'den listeye giren sakin şehirler şöyle: "İzmir'in Seferihisar ve Foça, Muğla'nın Akyaka ve Köyceğiz, Isparta'nın Eğirdir ve Yalvaç, Bolu'nun Göynük ve Mudurnu Bitlis'in Ahlat, Malatya'nın Arapgir, Antalya'nın Finike, Sinop'un Gerze, Çanakkale'nin Gökçeada, Ankara'nın Güdül, Şanlıurfa'nın Halfeti, Bursa'nın İznik, Erzincan'ın Kemaliye, Ordu'nun Perşembe, Artvin'in Şavşat, Erzurum'un Uzundere, Kırklareli'nin Vize ve Aydın'ın Yenipazar ilçeleri." Kastamonu'nun Daday, Karabük'ün Eflani, Aksaray'ın Güzelyurt, Samsun'un Yakakent, Çanakkale'nin Bayramiç, Eskişehir'in Sivrihisar, Tekirdağ'ın Şarköy ve Bilecik'in Osmaneli ilçelerinin adaylık süreci devam ediyor.

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Türkiye’den 8 ilçe sakin şehir adayışehir
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