Türkiye’den elektrik kaynaklı yangınlara karşı tarihi adım

Zirve, elektrik kaynaklı yangınların kök nedenlerini ele alarak, yaşanan felaketlerin kaynağında önlenmesini ve yangın güvenliğinin uluslararası düzeyde yüksek bir standarda kavuşturulmasını hedefliyor. Zirvenin ana mesajı ise: "Birlikte Önleyebiliriz."

KORKUNÇ TABLO MASAYA YATIRILACAK

Basın toplantısında kamuoyu ile paylaşılacak başlıca başlıklar arasında; pano içi termal tehlikeler, elektrik yangınlarının yapı yangınları içindeki yüksek oranı, yönetmeliklerin yanlış yorumlanması, hatalı proje ve teknoloji seçimleri yer alıyor.

Ayrıca SPD (Parafudr) ile SSD (Aşırı Gerilim Sönümleyici) ayrımındaki kritik teknik yanlışlar, nötr–toprak gerilim artışının oluşturduğu yangın riskleri ile eksik ve hatalı teknik denetimler de ele alınacak. Tüm bu unsurların önlenebilir yangın sebepleri olduğu vurgulanacak.

TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK

Uluslararası Yangın Zirvesi, Türkiye'de ilk kez valilikler, itfaiyeler, EMO, TOKİ, uluslararası federasyonlar, iş güvenliği uzmanları, akademisyenler ve sektör temsilcilerini aynı platformda buluşturacak. Çok disiplinli bu yapı ile yangın güvenliğinde ortak bir akıl oluşturulması hedefleniyor.

Programın 5K belgesel formatında çekileceği, yapay zekâ desteğiyle İngilizce, Arapça, Rusça ve Fransızca dillerine çevrileceği ve ders kitabı ile örnek standart niteliği taşıyacağı belirtildi.

BURSA VE YALOVA MODEL OLACAK

Basın toplantısında, Bursa ve Yalova Valilikleri tarafından yayımlanan önleyici elektrik güvenliği denetim yazıları, Türkiye genelinde uygulanabilecek örnek model olarak kamuoyuna duyurulacak.

HEDEF NET: YANGINLAR BAŞLAMADAN ENGELLENECEK

Zirvenin hedefleri arasında; elektrik yangınlarını başlamadan engelleyen standartların belirlenmesi, SPD ve SSD'nin görev tanımlarının yönetmeliklerde netleştirilmesi, nötr–toprak regülasyonunun ulusal güvenlik standardı hâline gelmesi, elektrik güvenliğinde uluslararası standartların artırılarak, önleyici nitelikte ilk kez Türkiye'den belirlenmesi, kamu–özel–akademi iş birliğinin güçlendirilmesi yer alıyor.