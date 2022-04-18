Türkiye’den hacca 37 bin 770 kişi gidecek

VAV TV'de yayınlanan İftar Vakti programına konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022 yılı hac kontenjanını açıkladı. Erbaş, "Hacla ilgili kota yani Türkiye'den gidecek hacı adaylarımızın sayısı belli oldu. Türkiye'den 37 bin 770 kişi 2022 yılında hacca gidecek" dedi. Ramazan ayının bu yıl çok bereketli geçtiğini vurgulayan Erbaş, "Ramazan'ın ilk 10 günü rahmet, ikinci 10 günü mağfiret, üçüncü 10 günü de ebedi azaptan kurtuluş günleridir buyuruyor Peygamber efendimiz. İki yıldır Ramazan'da teravih yoktu, bu sene teravihte camiler çok coşkulu. Gençlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız camilerimizi garip bırakmıyorlar" ifadelerini kullandı. Ramazan ayında özellikle hayır ve hasenatı hatırlatmak gerektiğini ifade eden Erbaş, "Ramazan ayında sadaka vermesi gereken müslümanların cömert davranmasıyla fakir fukara insanların Ramazanı rahat geçirmesini hedefliyoruz" dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yılki Ramazan temasını "doğruluk" olarak belirlediklerini belirten Erbaş, "En önemli vasıflarından birisidir doğruluk. Yani mümin konuştuğu zaman doğru söyler, söz verdiği zaman sözünde durur, kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete riayet eder. Münafıklığın alameti de tam tersidir. Dolayısıyla mümin önce doğru olacak, dürüst olacak" ifadelerini kullandı.