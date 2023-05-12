Türkiye’nin en pahalı suyu CHP’li beledıyelerde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde halka hitap etti. Alana Kapadokya rengi Togg ile gelen Varank, burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Türkiye'nin otomobilini üretirken, muhalefetin eleştirilerde bulunduğunu anlatan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne dediler? 'Yapamazsınız.' dediler. Biz araçları tanıttık. Bu sefer dediler ki 'Hani bunun fabrikası nerede?' Fabrikasının temelini attık. Dediler ki 'Bu fabrika bitmez. Siz bunu fay hattına kurdunuz.' Fabrikayı bitirdik. Bu sefer dediler ki 'Bunun içinde üretim bantları yok. Siz bizi kandırıyorsunuz.' Araçlar yollara çıkmaya başladı.Bu sefer de dediler ki 'Siz bunları İtalya'dan getiriyorsunuz. Birkaç tane araç var. Bunlar da İtalya'dan geliyor.' Karşımızda o kadar cahil bir muhalefet var ki ne dünyayı biliyorlar ne Türkiye'yi biliyorlar ne Bursa'yı biliyorlar ne Gemlik'i biliyorlar. " Varank, CHP'li belediyelerin Türkiye'nin en büyük şehirlerini yönettiğini anımsatarak, şöyle devam etti: "Hani sizin huzurunuza gelip pahalılıktan şikayet eden CHP'li belediyeler var ya şu anda Türkiye'nin en pahalı suyunu CHP'li belediyeler satıyor. Türkiye'nin en pahalı otobüs biletini CHP'li belediyeler satıyor. Onu da geçtim Türkiye'nin en pahalı mezar yerini bile CHP'li belediyeler satıyor. Şimdi bu insanlar çıkmışlar diyorlar ki 'Biz milleti düşünüyoruz.' Sizin kimi düşündüğünüzü biz biliyoruz. Biz milletimizi düşünüyoruz. Onun için bu projeleri gerçekleştiriyoruz." AA