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Giriş Tarihi: 11.3.2025 09:57 Son Güncelleme: 11.3.2025 09:58

Türkiye'nin en sakin illeri listesi belli oldu: Türkiye'nin en sakin şehirleri hangileri? İşte dikkat çeken liste

Türkiye'nin en sakin şehirleri listesi belli oldu. İstanbul, İzmir, Antalya gibi hareketli ve turistik şehirleriyle ünlü ülkemiz ayrıca; sakin, huzurlu illeri ve ilçeleri ile de dikkat çekiyor. Dünyada popüler hale gelen "sakin şehir" (Cittaslow) konseptini takip edenler 'Türkiye'nin en sakin şehirleri hangileri?' sorusunun yanıtını da merak ediyor. İşte dikkat çeken o liste!

Türkiye’nin en sakin illeri listesi belli oldu: Türkiye’nin en sakin şehirleri hangileri? İşte dikkat çeken liste

30 farklı ülkeden 278 kentin üye olduğu Uluslararası Cittaslow Birliği'nde Türkiye, 22 ilçesiyle önemli bir yer tutuyor. 2009 yılında İzmir'in sakinliğiyle tanınan Seferihisar ilçesi olarak Cittaslow ağına katılmıştı. Peki Türkiye'deki sakin şehirler ve ilçeler hangileri? İşte şaşırtan tablo

TÜRKİYE'NİN EN SAKİN İLLERİ

İzmir Seferihisar

İzmir Foça

Muğla Akyaka

Muğla Köyceğiz

Isparta Yalvaç

Isparta Eğirdir

Bolu Göynük

Bolu Mudurnu

Bitlis Ahlat

Malatya Arapgir

Antalya Finike

Sinop Gerze

Çanakkale Gökçeada

Ankara Güdül

Şanlıurfa Halfeti

Bursa İznik

Erzincan Kemaliye

Ordu Perşembe

Artvin Şavşat

Erzurum Uzundere

Kırklareli Vize

Aydın Yenipazar

SAKİN ŞEHİRLER LİSTESİNE ADAY OLAN İLÇELER

Kastamonu Daday

Karabük Eflani

Aksaray Güzelyurt

Samsun Yakakent

Çanakkale Bayramiç

Eskişehir Sivrihisar

Tekirdağ Şarköy

Bilecik Osmaneli

TÜİK, Türkiye'nin en mutlu 10 şehrini açıkladı. Şaşırtan listeye göre, şehirlerin mutluluk oranı birbiriyle farklılık gösteriyor. Peki, Türkiye'nin en mutlu şehri hangisi? İşte dikkat çeken tablo...

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN MUTLU 10 ŞEHRİ!

10 - ŞIRNAK

% 71.36 oranıyla Şırnak

9- SİİRT

Mutluluk oranı: % 71.65

8 - UŞAK

Uşak'ın mutluluk oranı %72.34

7 - DÜZCE

%72.77'lik oranla Düzce 7. sırada

6 - ÇANKIRI

%73.5'luk oranla Çankırı

5 - KÜTAHYA

Kütahya; % 73.76.

4 - KIRIKKALE

Kırıkkale %75.48'lik mutluluk yüzdesine sahip.

3 - BAYBURT

%75.91 oranıyla en mutlu iller sıralamasında üçüncü sırada.

2 - AFYONKARAHİSAR

%76.43 oranla mutlu ve ikincisi sırada yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN EN MUTLU ŞEHRİ

SİNOP

Sinop'un, "mutlu insanlar şehri" olarak tanınıyor. %77.66'lık mutluluk oranıyla ilk sırada.

İL İL TÜRKİYE'NİN NÜFUSU

Öte yandan, Türkiye'nin il il nüfusu da merak edilen konular arasında yer alıyor. TÜİK verilerinde il il nüfus dağılımına da yer verildi.

İşte TÜİK verilerine göre 2024 il il nüfus dağılımı

Adana

2 280 484

Adıyaman

611 037

Afyonkarahisar

750 193

Ağrı

499 801

Amasya

342 378

Ankara

5 864 049

Antalya

2 722 103

Artvin

169 280

Aydın

1 165 943

Balıkesir

1 276 096

Bilecik

228 495

Bingöl

283 276

Bitlis

359 808

Bolu

326 409

Burdur

275 826

Bursa

3 238 618

Çanakkale

568 966

Çankırı

199 981

Çorum

521 335

Denizli

1 061 371

Diyarbakır

1 833 684

Edirne

421 247

Elazığ

603 941

Erzincan

241 239

Erzurum

745 005

Eskişehir

921 630

Gaziantep

2 193 363

Giresun

455 922

Gümüşhane

142 617

Hakkari

282 191

Hatay

1 562 185

Isparta

446 409

Mersin

1 954 279

İstanbul

15 701 602

İzmir

4 493 242

Kars

272 300

Kastamonu

381 991

Kayseri

1 452 458

Kırklareli

379 031

Kırşehir

244 546

Kocaeli

2 130 006

Konya

2 330 024

Kütahya

571 078

Malatya

750 491

Manisa

1 475 353

Kahramanmaraş

1 134 105

Mardin

895 911

Muğla

1 081 867

Muş

392 301

Nevşehir

317 952

Niğde

372 708

Ordu

770 711

Rize

346 977

Sakarya

1 110 735

Samsun

1 382 376

Siirt

336 453

Sinop

226 957

Sivas

637 007

Tekirdağ

1 187 162

Tokat

612 674

Trabzon

822 270

Tunceli

86 612

Şanlıurfa

2 237 745

Uşak

375 310

Van

1 118 087

Yozgat

413 161

Zonguldak

586 802

Aksaray

439 474

Bayburt

83 676

Karaman

262 791

Kırıkkale

283 053

Batman

654 528

Şırnak

570 826

Bartın

206 715

Ardahan

91 354

Iğdır

206 857

Yalova

307 882

Karabük

250 478

Kilis

156 739

Osmaniye

561 061

Düzce

412 344

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Türkiye'nin en sakin illeri listesi belli oldu: Türkiye'nin en sakin şehirleri hangileri? İşte dikkat çeken liste
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