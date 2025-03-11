Türkiye’nin en sakin illeri listesi belli oldu: Türkiye’nin en sakin şehirleri hangileri? İşte dikkat çeken liste

30 farklı ülkeden 278 kentin üye olduğu Uluslararası Cittaslow Birliği'nde Türkiye, 22 ilçesiyle önemli bir yer tutuyor. 2009 yılında İzmir'in sakinliğiyle tanınan Seferihisar ilçesi olarak Cittaslow ağına katılmıştı. Peki Türkiye'deki sakin şehirler ve ilçeler hangileri? İşte şaşırtan tablo
TÜRKİYE'NİN EN SAKİN İLLERİ
İzmir Seferihisar
Muğla Akyaka
Muğla Köyceğiz
Isparta Yalvaç
Isparta Eğirdir
Bolu Göynük
Bolu Mudurnu
Bitlis Ahlat
Malatya Arapgir
Antalya Finike
Sinop Gerze
Çanakkale Gökçeada
Ankara Güdül
Şanlıurfa Halfeti
Bursa İznik
Erzincan Kemaliye
Ordu Perşembe
Artvin Şavşat
Erzurum Uzundere
Kırklareli Vize
Aydın Yenipazar
SAKİN ŞEHİRLER LİSTESİNE ADAY OLAN İLÇELER
Kastamonu Daday
Karabük Eflani
Aksaray Güzelyurt
Samsun Yakakent
Çanakkale Bayramiç
Eskişehir Sivrihisar
Tekirdağ Şarköy
Bilecik Osmaneli
TÜİK, Türkiye'nin en mutlu 10 şehrini açıkladı. Şaşırtan listeye göre, şehirlerin mutluluk oranı birbiriyle farklılık gösteriyor. Peki, Türkiye'nin en mutlu şehri hangisi? İşte dikkat çeken tablo...
İŞTE TÜRKİYE'NİN EN MUTLU 10 ŞEHRİ!
10 - ŞIRNAK
% 71.36 oranıyla Şırnak
9- SİİRT
Mutluluk oranı: % 71.65
8 - UŞAK
Uşak'ın mutluluk oranı %72.34
7 - DÜZCE
%72.77'lik oranla Düzce 7. sırada
6 - ÇANKIRI
%73.5'luk oranla Çankırı
5 - KÜTAHYA
Kütahya; % 73.76.
4 - KIRIKKALE
Kırıkkale %75.48'lik mutluluk yüzdesine sahip.
3 - BAYBURT
%75.91 oranıyla en mutlu iller sıralamasında üçüncü sırada.
2 - AFYONKARAHİSAR
%76.43 oranla mutlu ve ikincisi sırada yer alıyor.
TÜRKİYE'NİN EN MUTLU ŞEHRİ
SİNOP
Sinop'un, "mutlu insanlar şehri" olarak tanınıyor. %77.66'lık mutluluk oranıyla ilk sırada.
İL İL TÜRKİYE'NİN NÜFUSU
Öte yandan, Türkiye'nin il il nüfusu da merak edilen konular arasında yer alıyor. TÜİK verilerinde il il nüfus dağılımına da yer verildi.
İşte TÜİK verilerine göre 2024 il il nüfus dağılımı
Adana
2 280 484
Adıyaman
611 037
Afyonkarahisar
750 193
Ağrı
499 801
Amasya
342 378
Ankara
5 864 049
Antalya
2 722 103
Artvin
169 280
Aydın
1 165 943
Balıkesir
1 276 096
Bilecik
228 495
Bingöl
283 276
Bitlis
359 808
Bolu
326 409
Burdur
275 826
Bursa
3 238 618
Çanakkale
568 966
Çankırı
199 981
Çorum
521 335
Denizli
1 061 371
Diyarbakır
1 833 684
Edirne
421 247
Elazığ
603 941
Erzincan
241 239
Erzurum
745 005
Eskişehir
921 630
Gaziantep
2 193 363
Giresun
455 922
Gümüşhane
142 617
Hakkari
282 191
Hatay
1 562 185
Isparta
446 409
Mersin
1 954 279
İstanbul
15 701 602
İzmir
4 493 242
Kars
272 300
Kastamonu
381 991
Kayseri
1 452 458
Kırklareli
379 031
Kırşehir
244 546
Kocaeli
2 130 006
Konya
2 330 024
Kütahya
571 078
Malatya
750 491
Manisa
1 475 353
Kahramanmaraş
1 134 105
Mardin
895 911
Muğla
1 081 867
Muş
392 301
Nevşehir
317 952
Niğde
372 708
Ordu
770 711
Rize
346 977
Sakarya
1 110 735
Samsun
1 382 376
Siirt
336 453
Sinop
226 957
Sivas
637 007
Tekirdağ
1 187 162
Tokat
612 674
Trabzon
822 270
Tunceli
86 612
Şanlıurfa
2 237 745
Uşak
375 310
Van
1 118 087
Yozgat
413 161
Zonguldak
586 802
Aksaray
439 474
Bayburt
83 676
Karaman
262 791
Kırıkkale
283 053
Batman
654 528
Şırnak
570 826
Bartın
206 715
Ardahan
91 354
Iğdır
206 857
Yalova
307 882
Karabük
250 478
Kilis
156 739
Osmaniye
561 061
Düzce
412 344