Türkiye’nin en sakin illeri listesi belli oldu: Türkiye’nin en sakin şehirleri hangileri? İşte dikkat çeken liste

30 farklı ülkeden 278 kentin üye olduğu Uluslararası Cittaslow Birliği'nde Türkiye, 22 ilçesiyle önemli bir yer tutuyor. 2009 yılında İzmir'in sakinliğiyle tanınan Seferihisar ilçesi olarak Cittaslow ağına katılmıştı. Peki Türkiye'deki sakin şehirler ve ilçeler hangileri? İşte şaşırtan tablo