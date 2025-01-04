Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Bahçelievler’de öğrencilerle buluştu

Astronot Alper Gezeravcı, sunum eşliğinde gerçekleştirdiği söyleşide uzay deneyimlerini öğrencilere aktardı. Gezeravcı: "12 Mart'tan bu yana bugün, siz değerli kardeşlerimizin huzurunda gerçekleştirdiğimiz bu programlarla görevimizi detaylarıyla paylaşmaya çalışıyoruz. Bu programları düzenlememizin gerekçesi, sizlere bir lütuf sunmak değil, bu bizim boynumuzun borcu. Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıllık tarihinde ilk insanlı uzay misyonunu, bir Türk'ün uzayda 22 gün geçirmesi için gerçekleştirdi. Bu görev, devletimizin güçlü iradesiyle geleceğimizin teminatı olan siz sevgili kardeşlerimizin haklı özgüvenlerini ayağa kaldırmasına vesile olmak amacıyla icra edildi. Birazdan başlayacak sunum sırasında, her sayfayı çevirirken, lütfen bu hikayenin sahibinin sizler olduğunuzu ve bundan sonra icra edilecek görevlerin altında sizin imzanız olacağını idrak edin. Çünkü bu hikayenin başlangıç noktası burada atılıyor.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır: "Tabi çok mutluyum. Benim çocukluk hayalimi astronot olup uzaya giderekAlper Bey gerçekleştirdi. Bahçelievler'e geldiği için, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki özellikle çocuklarımıza, gençlerimize örnek olduğu için ben kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinlik kapsamında Bahçelievler ilçe genelindeki öğrenciler tarafından hazırlanan Alper Gezeravcı temalı resimler, okul girişinde sergilendi. Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve Alper Gezeravcı, sergiyi gezerek öğrencilerden çizimleri hakkında bilgi aldı.

Program sonunda, Alper Gezeravcı'nın uzaydayken yapılan ve dereceye giren resimleri çizen öğrencilere çeşitli ödüller takdim edildi. Etkinlik, gençler arasında büyük ilgiyle karşılanırken, öğrencilerin bilim ve uzay konularındaki farkındalığının arttığını belirtti.