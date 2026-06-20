Son dakika | Türkiye’nin istediği FETÖ’cü hainlerin iade listesinde 10 kritik isim daha deşifre oldu! SABAH detaylara ulaştı

Fikret Seçen

KUMPAS SORUŞTURMALARININ ÖZEL YETKİLİ SAVCISI

Kapatılan Özel Yetkili Savcılık makamını tamamen FETÖ'nün amaçları doğrultusunda kullanan ve adliye koridorlarında terör estiren eski savcı Fikret Seçen, yargı gücünü kullanarak örgütün devlet içerisindeki nüfuzunu artırmaya çalışan kilit isimlerden biriydi. Örgütün talimatları çerçevesinde delilleri karartmak, uydurmak ve soruşturmaları yönlendirmekle suçlanan Seçen, "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan Yargıtay tarafından aranıyor. Kaçtığı Belçika makamlarına iade için yeni bir talep gönderildi.

AVUSTRALYA KITASI SORUMLUSU

Örgütün sınır ötesindeki en uzak finans ve eğitim ağını yöneten Mesut Lelik, FETÖ'nün Avustralya kıta imamı olarak faaliyet gösteriyor. Melburn eyaletinde faaliyet gösteren ve örgütün küresel para aklama merkezlerinden biri olan Sirius Koleji başta olmak üzere; kıtadaki vakıf, yayınevi ve lojistik adı altındaki 10 farklı devasa kuruluşu tek elden yöneten Lelik'in, buralardan elde ettiği milyonlarca dolarlık kara parayıdoğrudan Pensilvanya'daki ana fona aktardığı tespit edildi. "Silahlı Terör Örgütü Yöneticiliği" ve "Terörizmin Finansmanı" suçlarından aranan kıta imamının, sığındığı okyanus ötesindeki korunağından Türkiye'ye teslim edilmesi için Avustralya makamlarına resmi ve kapsamlı adli dosya iletildi.

SOSYAL MEDYADAKİ KİRLİ AĞIN CASUSU

FETÖ'nün emniyet ve bürokrasi kadrolarına militan devşiren, 300-400 kişilik örgütsel toplantılarda elebaşından alıntılarla taban kurmaya çalışan ve kapatılan Bugün Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Ali Demirel'in, izini kaybettirmek için kaçtığı Mısır'dan iadesi istenirken; Diyarbakır'da KHK ile kapatılan örgüt dernekleri üzerinden faaliyet yürüten, Bank Asya'da fon hareketleri bulunan ve telefonunda örgütün kozmik haberleşme ağı ByLock yüklü olduğu tespit edilen Nazmi Aydın'ın da İran'dan iadesi için adli makamlarca düğmeye basıldı.