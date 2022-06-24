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Giriş Tarihi: 24.6.2022 10:38

Türkiye’nin kaç tane yangın söndürme uçağı ve helikopteri var? Marmaris yangını son durum gelişmeleri!

Türkiye’nin kaç tane yangın söndürme uçağı ve helikopteri var? Marmaris yangını son durum gelişmeleri!

Marmaris yangını son durum gelişmelerinde Türkiye’nin kaç tane yangın söndürme uçağı var sorusu soruluyor. Geçen sene tarihin en büyük orman yangınları yaşandıktan sonra Türkiye envanterini genişletti. Türkiye orman yangını olması son derece ihtimal olan bir ülke olduğu için envanterin geniş olması elzemdir. Vatandaşlar da Türkiye'de toplam kaç tane yangın söndürme uçağı ve helikopteri vardır sorusunu yöneltiyor. İşte cevap!

Türkiye orman yangınları ile canı yanıyor. Marmaris'te büyük bir alanda çıkan orman yangınında üçüncü güne gelindi. Böylece akıllara geçen seneki yangınlar geldi. Türkiye'nin kaç tane yangın söndürme uçağı var sorusu yöneltildi. Marmaris orman yangını son duruma bakıldığında alevler hala devam ediyor. Peki, Türkiye'nin kaç tane yangın söndürme uçağı var 2022? İşte detaylar!

TÜRKİYE'NİN KAÇ YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI VAR?

Marmaris yangınına şu an havadan 20 helikopter, 14 uçak müdahale ediyor. Orman yangınına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 10 ton su atma kapasiteli Chinook helikopteri görev almakta. İçişleri Bakanı Soylu, Chinook, Türkiye'nin en büyük yangın söndürme helikopteri. Tek bir atımda 10 ton su atma kapasitesiyle Muğla Marmaris'teki yangına müdahale ediyor. Tüm kurumlarımızla birlikte, tüm gayretimizle, müdahalemiz ve mücadelemiz devam ediyor."

Aynı zamanda envanterde 15 adet Mi-8 2 bin 500 litre kapasiteli genel maksat helikopteri bulunmakta.

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Türkiye’nin kaç tane yangın söndürme uçağı ve helikopteri var? Marmaris yangını son durum gelişmeleri!
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