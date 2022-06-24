Türkiye’nin kaç tane yangın söndürme uçağı ve helikopteri var? Marmaris yangını son durum gelişmeleri!

TÜRKİYE'NİN KAÇ YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI VAR?

Marmaris yangınına şu an havadan 20 helikopter, 14 uçak müdahale ediyor. Orman yangınına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 10 ton su atma kapasiteli Chinook helikopteri görev almakta. İçişleri Bakanı Soylu, Chinook, Türkiye'nin en büyük yangın söndürme helikopteri. Tek bir atımda 10 ton su atma kapasitesiyle Muğla Marmaris'teki yangına müdahale ediyor. Tüm kurumlarımızla birlikte, tüm gayretimizle, müdahalemiz ve mücadelemiz devam ediyor."