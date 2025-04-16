Türkiye’nin konuştuğu kaynana damat tutuklandı! ‘Pişman mısınız?’ sorusuna pişkin yanıt!

Türkiye, damat ve kayınvalide arasında yaşanan ahlaksız ilişkiyi konuşuyor. 21 yaşındaki Cuma Doğan, engelli raporu bulunan Dilek Şahin'le nişanlandı. Nişanın ardından skandal patlak verdi.
Esra Erol'a başvuran Dilek Şahin, nişanlısı ile 47 yaşındaki annesinin Güldane Şahin'in kaçtığını iddia etti. Doğan'ın kayınvalidesiyle ahlaksız ilişki yaşadığı, kadının bu ilişkiden hamile kaldığı ortaya çıktı.
DAMAT İLE KAYNANA CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI
Tepki yağan olayın ardından polis ekipleri stüdyoya geldi. Yayını ihbar kabul eden polis, Cuma Doğan ile Güldane Şahin'i dün canlı yayında gözaltına aldı. İkili, Dilek'e tehdit ve şiddet uyguladıkları iddiasıyla emniyete götürüldü ardından bugün İstanbul Adliyesi'ne getirildiler.
TUTUKLANDILAR
Burada Aile Bürodaki savcılığa ifade veren kaynana ve damat "Tehdit" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. Hakimlik sorgularının ardından Güldane Şahin ve Cuma Doğan hakkında tutuklama kararı verildi.
PİŞMAN DEĞİL
İki ismin adliyedeki işlemleri devam ettiği sırada bekleme aşamasında samimi halleri dikkat çekti. Adliyeden çıkış yapılarak cezaevine götürüldükleri esnada ise Cuma Doğan, "Pişman mısınız?" sorusuna "Yok" cevabını verdi.