Türkiye’nin konuştuğu kaynana damat tutuklandı! ‘Pişman mısınız?’ sorusuna pişkin yanıt!

Esra Erol'a başvuran Dilek Şahin, nişanlısı ile 47 yaşındaki annesinin Güldane Şahin'in kaçtığını iddia etti. Doğan'ın kayınvalidesiyle ahlaksız ilişki yaşadığı, kadının bu ilişkiden hamile kaldığı ortaya çıktı.