Türkiye’nin otomobili TOGG ezberleri bozmaya geliyor! İşte TOGG’un renklerinin sırrı

LOGOSU GİBİ RENKLERİNİN DE ANLAMI OLACAK

Endüstri 4.0'a yönelik akıllı sistemlerin kullanıldığı otomobil sadece elektrikli bir otomobilden ziyade otonom sürüş özellikleri uzaktan kontrol özellikleriyle akıllı bir otomobil olarak satılacak. 200 ve 400 beygir 2 farklı güç sunacak olan CSUV TOGG'lar seçime göre 0 dan 100 kilometreye 7.6 ve 4.8 saniye gibi sürelerde ulaşacaklar. TOGG'un hayatı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurgulayan logosu gibi renklerinin de bir anlamı olacak.