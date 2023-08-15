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Giriş Tarihi: 15.8.2023 09:50 Son Güncelleme: 15.8.2023 09:58

Türkiye’nin sıcaklık rekoru 50 derece ile Hatay’ın Hassa ilçesinde kırıldı

Türkiye tarihi sıcaklık rekoru dün 14 Ağustos tarihinde Hatay’ın Hassa ilçesinde 50 derece ile kırıldı.  Bu sıcaklık, Türkiye'de bugüne kadar ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin sıcaklık rekorunu 49.1 ile yine Cizre'de elinde tutuyordu. Dünya ve Türkiye geçtiğimiz Temmuz’da en sıcak ayını yaşadı. Suudi Arabistan üzerinden gelen ve Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava rekor getirdi. 27 Ağustos 1961 yılında 49.1 ile Cizre'de ölçülen rekor sıcaklık 62 yıl sonra 50 derece ile Hatay’ın Hassa ilçesinde kırıldı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Türkiye’nin sıcaklık rekoru 50 derece ile Hatay’ın Hassa ilçesinde kırıldı

Sıcaklık hava Türkiye'ni tamamında etkili olmaya devam ediyor. Hatay'ın Hassa ilçesinde 14 Ağustos tarihinde 50 derece ölçüldüğü gün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Alanyurt Beldesi 4.5'e ulaştı.

Aynı gün Adana'nın Kozan ilçesinde termometreler 48.4'ü Mardin'in Nusaybin ilçesi 47.9'u, Kilis merkez 47.6'yı Gaziantep'in İslahiye ilçesi 47.4 ve Nurdağı ilçesi ise 47.2'yi gördü. Meteoroloji bu rakamlarını ölçülen yerlerde rekor olduğunu bildirdi.

ARAÇLARDA VE EVLERDE 58 DERECE ÖLÇÜLDÜ

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde araçlarda ve evlerde ölçüler sıcaklıklar 55-58 dereceyi gösterdi. Meteoroloji yetkilileri tarihi rekor sıcaklıklarının daha yüksek hissedildiğine dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri ise sıcak havanın Türkiye genelinde 5 gün daha etkili olacağını bildirdi.

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Türkiye’nin sıcaklık rekoru 50 derece ile Hatay’ın Hassa ilçesinde kırıldı
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