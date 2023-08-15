Türkiye’nin sıcaklık rekoru 50 derece ile Hatay’ın Hassa ilçesinde kırıldı

Sıcaklık hava Türkiye'ni tamamında etkili olmaya devam ediyor. Hatay'ın Hassa ilçesinde 14 Ağustos tarihinde 50 derece ölçüldüğü gün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Alanyurt Beldesi 4.5'e ulaştı.

Aynı gün Adana'nın Kozan ilçesinde termometreler 48.4'ü Mardin'in Nusaybin ilçesi 47.9'u, Kilis merkez 47.6'yı Gaziantep'in İslahiye ilçesi 47.4 ve Nurdağı ilçesi ise 47.2'yi gördü. Meteoroloji bu rakamlarını ölçülen yerlerde rekor olduğunu bildirdi.

ARAÇLARDA VE EVLERDE 58 DERECE ÖLÇÜLDÜ

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde araçlarda ve evlerde ölçüler sıcaklıklar 55-58 dereceyi gösterdi. Meteoroloji yetkilileri tarihi rekor sıcaklıklarının daha yüksek hissedildiğine dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri ise sıcak havanın Türkiye genelinde 5 gün daha etkili olacağını bildirdi.