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Giriş Tarihi: 8.06.2026 12:10

Türkiye'nin yüreğini yakmıştı: Atlas'ın katili için hesap vakti

Güngören'de 15 yaşındaki E.Ç. tarafından 'yan baktın' bahanesiyle hayattan koparılan Atlas Çağlayan, Türkiye'nin yüreğini yaktı. Atlas'ın katili E.Ç. için hesap vakti geldi. 21 yıla kadar hapisle yargılanan E.Ç. yarın 10.30'da 2. Çocuk Ağır Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Türkiye’nin yüreğini yakmıştı: Atlas’ın katili için hesap vakti
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17 Yaşındaki Atlas Çağlayan, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Güngören'de kardeşinin yanına gittiği kafede, 'yan bakma' nedeniyle çıkan tartışmada karnından bıçaklanmış, hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Cinayetin ardından E.Ç. ise suç aletiyle yakalanmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı 15 yaşındaki E.Ç için hesap vakti geldi. 21 yıla kadar hapsi istenen E.Ç., yarın saat 10.30'da Bakırköy 2. Çocuk Ağır Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

ACILI ANNEYE TEHDİT MESAJI ATMIŞLARDI

Öte yandan Atlas'ın ölümünün ardından aileye tehdit mesajları da gelmiş, acılı anneye gönderilen tehditler sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Atlas'ın annesini tehdit ettikleri ve provokatif paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 3 şüpheli tutuklanmıştı.

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#GÜNGÖREN #TÜRKİYE

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Türkiye'nin yüreğini yakmıştı: Atlas'ın katili için hesap vakti
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