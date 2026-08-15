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Giriş Tarihi: 15.08.2026 19:59 Son Güncelleme: 15.08.2026 20:00

Türkiye’ye getirilen suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş tutuklandı

Türkiye’de cinayet, suç örgütü kurma, silahlı yağma ve tehdit başta olmak üzere çok sayıda ağır suçlamayla kırmızı bülten üzerinden aranan Serkan Kurtuluş çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA Yaşam
Türkiye’ye getirilen suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş tutuklandı
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Kırmızı bültenle aranan ve hakkında 33 ayrı suç kaydı bulunan suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Türk Hava Yolları'na ait TK-0016 sefer sayılı uçuşla Buenos Aires'ten Türkiye'ye getirildi. 14 Ağustos tarihinde gece saat 23.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki zanlı, İnterpol görevlileri refakatinde havalimanında bekleyen kolluk kuvvetlerine teslim edildi.

METRİS CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ

İsnat edilen suçlardan birinin "kasten öldürme" olması ve kaçma şüphesinin bulunması gerekçesiyle hakim karşısına çıkarılan Kurtuluş, 15 Ağustos tarihinde tutuklanarak, Metris 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Sanığın bir sonraki duruşmasının 11 Eylül 2026 tarihinde yapılacağı öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL HAVALİMANI

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Türkiye’ye getirilen suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş tutuklandı
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