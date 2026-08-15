Türkiye’ye getirilen suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş tutuklandı

Kırmızı bültenle aranan ve hakkında 33 ayrı suç kaydı bulunan suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Türk Hava Yolları'na ait TK-0016 sefer sayılı uçuşla Buenos Aires'ten Türkiye'ye getirildi. 14 Ağustos tarihinde gece saat 23.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki zanlı, İnterpol görevlileri refakatinde havalimanında bekleyen kolluk kuvvetlerine teslim edildi.
METRİS CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ
İsnat edilen suçlardan birinin "kasten öldürme" olması ve kaçma şüphesinin bulunması gerekçesiyle hakim karşısına çıkarılan Kurtuluş, 15 Ağustos tarihinde tutuklanarak, Metris 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Sanığın bir sonraki duruşmasının 11 Eylül 2026 tarihinde yapılacağı öğrenildi.