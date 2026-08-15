Türkiye’ye getirilen suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş tutuklandı

METRİS CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ

İsnat edilen suçlardan birinin "kasten öldürme" olması ve kaçma şüphesinin bulunması gerekçesiyle hakim karşısına çıkarılan Kurtuluş, 15 Ağustos tarihinde tutuklanarak, Metris 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Sanığın bir sonraki duruşmasının 11 Eylül 2026 tarihinde yapılacağı öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör