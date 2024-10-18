Türkiye’yi sarsan olayda flaş gelişme! Yenidoğan çetesi şüphelisi CHP Meclis üyesi çıktı

Ahmet Atilla Yılmaz hakkında iddianamede şu ifadeler yer verildi, "Şüphelinin Beylikdüzü Medilife Hastanesinin başhekimi olduğu, 1. Kolluk fezlekesinin 81. Sayfasında yer alan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün denetim raporlarında bebek Damla isimli bebeğin ölümü ile ilgili yapılan araştırmada bebeği exitusa götüren nedenin kaçınılmaz olmadığı belirtilerek hastaya gerekli müdahalelerin yapılmadığının tespit edildiği, şüphelinin de bu hastanenin sorumlu başhekimi olduğu, şüpheli Fehmi Alperen'in savcılıkta alınan ifadesinde hastane başhekimlerinin ciroların nasıl artıracağını çok iyi bildiğini, yenidoğan ünitelerinde ciro artırmanın tek yolunun hastaların mevcut durumlarında oynamaya yaparak 3. Basamak göstermek veya sadece 3. Basamak hasta kabul etmek şeklinde olabilir.