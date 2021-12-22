Haberler Yaşam Haberleri Turkovac aşısının kullanım onayı Şanlıurfa’dan duyuruldu
Giriş Tarihi: 22.12.2021 21:46

Turkovac aşısının kullanım onayı Şanlıurfa’dan duyuruldu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Turkovac aşısının kullanım onayı Şanlıurfa’dan duyuruldu

Yerli COVID-19 aşısı Turkovac için acil kullanım onayı alındığı ve 10 gün içerisinde tüm Türkiye’de kullanıma sunulacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da telekonferansla katıldığı törenle Şanlıurfa’dan dünyaya duyuruldu.

Sağlık hizmetleri ve yatırımlarında bazı incelemeler yapmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yerli COVID-19 aşısı Turkovac için acil kullanım onayı alındığını ve seri üretime geçildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telekonferansla katıldığı törenle Şanlıurfa'da açıkladı.


Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında valilik ve hastane ziyaretlerinin ardından Vali Abdullah Erin ve beraberindeki heyetle Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki Turkovac Aşı Üretim Tesisleri'ne geçti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telekonferansla katıldığı törende, acil kullanım onayı alınan Turkovac'ın seri üretimine başlandığı ve 1 hafta, 10 gün içerisinde devlet hastanelerinden başlanarak kullanıma sunulacağı açıklandı.


Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşının ülkemizde üretilebilir olmasının son derece önemli olduğunu belirterek, "Gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen Turkovac aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin sembolüdür. Aşı yaptırmayan vatandaşlarımızı Turkovac aşısı yaptırmaya davet ediyorum. Salgın döneminde maske başta olmak üzere elimizdeki tıbbi malzemeleri paylaştık. Diğer yerlerden aldığımız aşılardan bir kısmını da dost ülkelere gönderiyoruz. Turkovac'ın üretimiyle birlikte aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız" dedi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ise, Türkiye'nin COVID-19 aşısı üreten 9 ülkeden biri olduğunu, 10 gün içerisinde tetkiklerin tamamlanmasının ardından yaygın kullanıma geçileceğini söyledi.

HEKİM ADAYLARIYLA BULUŞTU

Turkovac Üretim Tesislerindeki törenin ardından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne geçen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, burada da tıp öğrencileriyle eğitim ve sağlık hizmetleri konulu bir söyleşiye katıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Memura zam için Ankara'da kritik temaslar! Memur-Sen'den ilk açıklama: Ek zam talebimizi ilettik
Son dakika | Merkez Bankası, kur korumalı TL vadeli mevduat için ilk döviz kuru rakamlarını açıkladı
Son dakika: ABD’li diplomata suçüstü... Kendi pasaportuyla kaçırmaya çalışırken yakalandı....
Türk lirasına yoğun ilgi: 38 yılın en büyük yükselişi
SON DAKİKA: Memura ek zam için Ankara'da peş peşe kritik temaslar! Gözler o saate çevrildi! Başkan Erdoğan kabul edecek...
SON DAKİKA | Döviz kurları çakıldı: Benzin, motorin ve LPG fiyatları için ‘Ciddi düşüş’ olacak
Başkan Erdoğan: Kifayetsiz siyasetçilere darbe heveslilerine sesleniyorum! Türk Milleti kazanacak siz kaybedeceksiniz
Başkan Erdoğan 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! TURKOVAC'a acil kullanım onayı verildi
Ne oldu iktisat bilimi kurallarınıza?
Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" desteği
ARKADAŞINA GÖNDER
Turkovac aşısının kullanım onayı Şanlıurfa’dan duyuruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA