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Giriş Tarihi: 4.11.2022 15:07

Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Hilmi Hülür’ün acı günü

Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Hilmi Hülür’ün eşi Elif Hülür hayatını kaybetti. Elif Hülür Üsküdar’daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Hilmi Hülür’ün acı günü

Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Hilmi Hülür'ün, eşi Elif Hülür, hayatını kaybetti. Elif Hülür'ün cenazesi Üsküdar Altunizade'de bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne getirildi. Cenaze namazı öncesinde Hilmi Hülür, taziyeleri kabul etti. Cuma namazı sonrasında Elif Hülür için helallik alındı. Cenaze namazı sonrasında cenaze aracına kadar omuzlarda taşınan cenaze Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Acılı gününde Hilmi Hülür'ü A Haber Genel Müdürü Haluk Çimen, Turkuvaz Medya Yönetim Hizmetleri ve İdari İşleri Koordinatörü Yaşar Dahil, Turkuvaz Medya Grubu Hukuk İşleri Grup Başkanı Fatih Savaş ile sevenleri yakınları ve Turkuvaz Medya çalışanları yalnız bırakmadı.

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Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Hilmi Hülür’ün acı günü
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