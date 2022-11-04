Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Hilmi Hülür’ün acı günü

Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Hilmi Hülür'ün, eşi Elif Hülür, hayatını kaybetti. Elif Hülür'ün cenazesi Üsküdar Altunizade'de bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne getirildi. Cenaze namazı öncesinde Hilmi Hülür, taziyeleri kabul etti. Cuma namazı sonrasında Elif Hülür için helallik alındı. Cenaze namazı sonrasında cenaze aracına kadar omuzlarda taşınan cenaze Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.