Turna balığı ve türleri için av yasağı başladı

Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) Başkanı Engin Uztürk, yaptığı açıklamada amatör balıkçıları uyararak turna balığı av yasağının Marmara, Batı Karadeniz, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin bazı illerinde bugün itibarıyla başladığını ve yasağa rağmen avlayanlara bin ile 15 bin TL arasında para cezası uygulanacağını hatırlattı.

BARAJ, GÖLET VE AKARSULARDA

Turna balığının mevsimsel olarak yavrulama dönemine girdiğini ifade eden Uztürk, bu dönemde avcılık yapılmasının gelecek yıllarda popülasyonda önemli ölçüde azalmaya sebebiyet verebileceğini kaydetti. Uztürk, bütün balıkların yavrulama yapabilmek için kıyı bölgelerini seçtiğini dilegetirerek, "Baraj, gölet ve akarsularda turna balığı türleri bugünden itibaren 1 Nisan 2024 tarihine kadar avlanması yasak. Bu dönemlerde ağlarla yapılan usulsüz avcılık ve suyun kullanımı ile ilgili yanlış uygulamalar sonucunda su seviyesindeki ani düşme ve yükselmeler yeni doğmuş ya da doğacak milyonlarca balığın yok olmasına sebep olmaktadır. Özellikle sulama amaçlı gölet ve akarsularda bu sorun daha sık yaşanıyor" ifadelerine yer verdi.

YASAĞA UYMAYANLARA AĞIR PARA CEZASI

Amatör balıkçılara yönelik balık türlerinin korunması, yaşatılması ve bilinçli avcılık için bilgilendirme çalışmalarının devam ettiğini anlatan Uztürk, av yasağıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli çalıştıklarını bildirdi. Uztürk, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "Yasaklara uyulması konusunun sıkı takipçisi olacağız. Her şeyi kurumlardan beklememek lazım. Bu nedenle amatör balıkçılarımızdan zaman, adet ve boy limitlerine uymalarını, uymayanları ise uyarmalarını bekliyoruz. Söz konusu yasağa uymayıp, avlananlara ağır para cezaları verileceğini hatırlatmak istiyorum. 1000 liradan başlayıp 15 bin liraya kadar cezalar verilebiliyor. Duyarlı vatandaşların kaçak avlananlar konusunda gerek derneğimiz gerek ise yetkili kurumlara ihbardan bulunmalarını rica ediyorum.Her yıl yapmış olduğumuz 2024 Mayıs ayında 16. Turna ve tatlı su levreği şenliklerimizde hem balık tutacağız hemde eğleneceğiz diyerek Temiz çevre, sağlıklı yaşam ve sürdürülebilir avcılık dileğiyle, herkese rast gelsin diyorum" dedi.