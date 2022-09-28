TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile TUS sonuçları sorgulama ekranı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı olarak bilinen TUS sınavı yapıldı. Sonucuna göre; yerleştirme ya da ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma şartı aranıyor. ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden öğrenilecek olan sınav sonuçları için geri sayım başladı. Buna göre; TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 TUS sonuçları sorgula!
2022 TUS/2 sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 29 Eylül 2022 tarihinde ilan edilecek. TUS'a giren adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlayabilir.
Adaylar, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden öğreneceklerdir. Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir.
TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır. Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.