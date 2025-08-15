TUS TERCİH KILAVUZU YAYINDA! TUS tercihleri nasıl yapılır, branş ve kadro dağılımı belli oldu mu?

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

TUS tercihleri, uzmanlık alanı ve kontenjan bilgileri dikkate alınarak yapılır. İşlem adımları şu şekilde:

1- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine Giriş:

https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır.

2- Tercih Kılavuzunu İnceleme:

2025 TUS tercih kılavuzu, kontenjanlar, hastane ve üniversite bilgileri ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanmıştır. Kılavuz dikkatlice incelenmelidir.

3- Tercihlerin Seçilmesi:

Adaylar, puan ve başarı sıralamalarını göz önünde bulundurarak tercihlerini listeler. Uzmanlık alanları ve şehir tercihleri de bu aşamada önemlidir.

4- Tercih Listesinin Onaylanması ve Gönderilmesi:

Tercihler tamamlandıktan sonra sistem üzerinden onaylanmalı ve gönderilmelidir. Gönderim sonrası değişiklik yapılması mümkün olmayabilir, bu nedenle dikkatli olunmalıdır.