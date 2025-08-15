TUS TERCİH KILAVUZU YAYINDA! TUS tercihleri nasıl yapılır, branş ve kadro dağılımı belli oldu mu?

2025 TUS tercih dönemi resmen başladı. Uzman hekim olma yolunda adım atan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzu inceleyerek tercihlerini oluşturuyor. Adaylar, aldıkları puan ve başarı sıralamalarını dikkate alarak hangi branşta eğitim alacaklarına karar verecek. Peki, TUS tercih süreci nasıl işliyor ve adaylar nelere dikkat etmeli?
TUS 2025 TERCİHLERİ BAŞLADI!
ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2025 TUS tercihleri 15 Ağustos 2025 itibarıyla başladı. Tercihler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak tercihlerini oluşturabilecek.
Tercih işlemleri, 17 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Adayların, bu süre zarfında tercihlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlamaları büyük önem taşıyor.
TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
TUS tercihleri, uzmanlık alanı ve kontenjan bilgileri dikkate alınarak yapılır. İşlem adımları şu şekilde:
1- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine Giriş:
https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır.
2- Tercih Kılavuzunu İnceleme:
2025 TUS tercih kılavuzu, kontenjanlar, hastane ve üniversite bilgileri ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanmıştır. Kılavuz dikkatlice incelenmelidir.
3- Tercihlerin Seçilmesi:
Adaylar, puan ve başarı sıralamalarını göz önünde bulundurarak tercihlerini listeler. Uzmanlık alanları ve şehir tercihleri de bu aşamada önemlidir.
4- Tercih Listesinin Onaylanması ve Gönderilmesi:
Tercihler tamamlandıktan sonra sistem üzerinden onaylanmalı ve gönderilmelidir. Gönderim sonrası değişiklik yapılması mümkün olmayabilir, bu nedenle dikkatli olunmalıdır.
TUS TERCİHLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Tercihlerinizi oluştururken TUS puanınızı ve ilgili branşın kontenjan durumunu göz önünde bulundurun.
Yerleşmeyi düşündüğünüz şehir ve hastane, yaşam koşulları ve ulaşım gibi kriterler açısından önemlidir.
Unutmayın, daha yüksek puana sahip adaylar yerleştirmede öne geçer; bu nedenle tercihlerinizi stratejik bir sırayla yapmanız avantaj sağlar.
Ayrıca, ÖSYM kılavuzunda yer alan uyarılar ve açıklamaları dikkatle incelemeyi ihmal etmeyin.