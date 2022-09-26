‘Tutuklansaydı, Havva ölmeyecekti’

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Mehmet Dursun (46) alkol aldıktan sonra eve geldi ve 5 çocuk annesi eşi Havva Dursun (45) ile tartışmaya başladı. Dursun, çocukların evde olmadığı sırada eşini tabancayla öldürdü. Katil koca olaydan sonra gözaltına alındı. Mehmet Dursun'un 2 ay önce de bacanağını silahla kolundan yaraladığı, çıkarıldığı mahkemece serbest kaldığı belirtildi. Halen Samsun'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Tamer Karaduman, "Mehmet Dursun beni tüfekle yaraladığında mahkeme onu serbest bıraktı. Eğer o gün tutuklansaydı bugün baldızım Hava Dursun ölmemiş olacaktı" dedi. Karaduman kolunda platinler ve alçılar bulunduğunu, tedavisinin bir süre daha süreceğini açıkladı.