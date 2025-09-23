Tuvaletlerdeki sarı lekeleri ve kireçlenmeyi anında yok ediyor! Çamaşır suyundan 10 kat daha etkili olan o malzeme...

DAHA İNATÇI LEKELER İÇİN

Eğer kireç birikmesi çok fazla ise karbonatı döktükten sonra limonu ortadan ikiye keserek birikmenin olduğu alanları limonla ovabilirsiniz. Ancak bu işlem sırasında eldiven kullanmanız büyük önem taşıyor. Ardından tuvaleti bir gece boyunca karbonat ve limon suyunu temizlemeden bırakın ve sabah ovarak tüm kireci temizleyin.