Tuvaletlerdeki sarı lekeleri ve kireçlenmeyi anında yok ediyor! Çamaşır suyundan 10 kat daha etkili olan o malzeme...

Tuvaletlerde kireç oluşumu, çoğu kişinin yaşadığı yaygın sorunlardan biridir. Sıklıkla görülüyor olsa da, genellikle tuvaletlerin temiz olsalar dahi kirli görünmelerine ve kullanımının rahatsız hissettirmesine neden olabilir. Uzun süre boyunca biriken kalın tuav kirecinin çıkarılması ise özellikle zorlayıcı görülebilir.
Temizlik uzmanları, tuvaletlerde oluşan birikmiş kirecini gidermek için etkili ipuçlarını paylaştı.
EN ETKİLİ YÖNTEM
Tuvaletlerde biriken kalınlaşmış ve çıkarılması zor kireci yok etmek için tek ihtiyacınız olan biraz limon ve karbonat. Öncelikle karbonatı kireç tutmuş alanlara dökün. Üzerine ise limon suyu sıkarak iyice kirecin içerisine işlemesi için 15 dakika boyunca bırakın. Ardından tuvalet fırçası yardımıyla temizleyin ve suyla durulayın. Tuvaletin tekrar bembeyaz olduğunu göreceksiniz.
DAHA İNATÇI LEKELER İÇİN
Eğer kireç birikmesi çok fazla ise karbonatı döktükten sonra limonu ortadan ikiye keserek birikmenin olduğu alanları limonla ovabilirsiniz. Ancak bu işlem sırasında eldiven kullanmanız büyük önem taşıyor. Ardından tuvaleti bir gece boyunca karbonat ve limon suyunu temizlemeden bırakın ve sabah ovarak tüm kireci temizleyin.