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Giriş Tarihi: 7.8.2022

Tuzla Halk Plajı hizmete açıldı

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Tuzla Halk Plajı hizmete açıldı
Tuzla'nın Postane Mahallesi'nde bulunan Tuzla Halk Plajı, Tuzla Belediyesi'nin bakım ve onarım çalışmalarının ardından açıldı. Salı günleri hariç haftanın her günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında açık olacak plaja açıldığı günden itibaren vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Plajda soyunma odaları, duşlar, kafe, şezlong, şemsiye bulunurken 3 adet cankurtaran desteği ile güvenlik önlemleri alındı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "İstanbullulara güzel bir haber verelim. Pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan Tuzla Belediyesi Halk Plajımız 3 Ağustos Çarşamba gününden itibaren misafirlerini ağırlamaya başladı. Güneşin ve denizin tadını çıkarın" dedi.

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Tuzla Halk Plajı hizmete açıldı
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