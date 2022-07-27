Tuzla Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Tuzla İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Sabiha Gökçen Arası Kaç Km?

Marmaray özellikle, kısıtlı zamanı olanların imdadına yetişen raylı bir ulaştırma sistemidir. Avrupa ve Anadolu Yakası arasındaki ulaşımı kolaylaştırır. İlk etabı Ekim 2013'ten, ikinci etabı Mart 2019 bu yana hizmet veren Marmaray'ın çeşitli aktarmaları vardır. Örneğin, Bostancı İstasyonu'ndan feribot aktarması yapılır. Söğütlüçeşme'den metrobüse geçiş yapılabilir. Üsküdar İstasyonu'ndan Üsküdar-Çekmeköy Metro hattına ve Halkalı İstasyonu'ndan Halkalı Metro hattına gidilebilir. Tuzla Marmaray durağı konum olarak Gebze'ye çok yakındır. Nasıl gidilir diye birçok kişi tarafından merak edilir. İşte Marmaray Tuzla istasyonu nerede sorusuna dair detaylar…

Marmaray'ın Tuzla İstasyonu Nerede Bulunur?

Marmaray'ın ilk treni saat 06:00'da Gebze'den, son treni ise yine Gebze'den 22:15'te kalkar. Gebze ve Halkalı arasında günde toplam 149 sefer gerçekleştirilir. Pendik ile Ataköy arasında 139 sefer, Yenikapı ve Söğütlüçeşme arasında ise 4 sefer yapılır. Gerek sefer sayısı, gerekse geniş zaman aralığına ve yüksek hıza sahip olması, Marmaray'ı diğer toplu taşıma araçları arasında ön plana çıkarır. İlk defa kullanacak olanların yapması gereken tek şey, gitmeyi planladıkları istasyonun konumunu önceden öğrenmeleridir. Aşağıda Tuzla Marmaray İstasyonu'nun konumu bulunur.

Tuzla İstasyonu

https://maps.google.com/?cid=10447573511168285651&entry=gps

Marmaray İstasyonları Nelerdir?

Aşağıda tüm Marmaray durakları verilmiştir. Gitmek istenilen durak Google Maps veya benzeri uygulamalar yardımıyla rahatlıkla bulunabilir.