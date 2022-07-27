Haberler Yaşam Haberleri Tuzla Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Tuzla İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Sabiha Gökçen Arası Kaç Km?
Giriş Tarihi: 27.7.2022 10:34 Son Güncelleme: 27.7.2022 10:36

Tuzla Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Tuzla İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Sabiha Gökçen Arası Kaç Km?

Marmaray, yoğunluğu ile ünlü İstanbul trafiğini büyük ölçüde rahatlatan bir ulaşım aracıdır. Gebze ve Halkalı arasındaki mesafeyi çok kısa bir süre içerisinde tamamlamayı sağlar. Toplamda 43 durağa sahip olan Marmaray'ın, seferleri arasında 15 dakika bulunur. Tuzla Marmaray durağı nerede bulunur diye merak edenler vardır. Nasıl gidilir sorusuna yanıt arayanlar, bu durağın konumunu bulmak ister. Marmaray Tuzla istasyonu nerede sorusunun cevabı yazımızda…

Tuzla Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Tuzla İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Sabiha Gökçen Arası Kaç Km?

Marmaray özellikle, kısıtlı zamanı olanların imdadına yetişen raylı bir ulaştırma sistemidir. Avrupa ve Anadolu Yakası arasındaki ulaşımı kolaylaştırır. İlk etabı Ekim 2013'ten, ikinci etabı Mart 2019 bu yana hizmet veren Marmaray'ın çeşitli aktarmaları vardır. Örneğin, Bostancı İstasyonu'ndan feribot aktarması yapılır. Söğütlüçeşme'den metrobüse geçiş yapılabilir. Üsküdar İstasyonu'ndan Üsküdar-Çekmeköy Metro hattına ve Halkalı İstasyonu'ndan Halkalı Metro hattına gidilebilir. Tuzla Marmaray durağı konum olarak Gebze'ye çok yakındır. Nasıl gidilir diye birçok kişi tarafından merak edilir. İşte Marmaray Tuzla istasyonu nerede sorusuna dair detaylar…

Marmaray'ın Tuzla İstasyonu Nerede Bulunur?

Marmaray'ın ilk treni saat 06:00'da Gebze'den, son treni ise yine Gebze'den 22:15'te kalkar. Gebze ve Halkalı arasında günde toplam 149 sefer gerçekleştirilir. Pendik ile Ataköy arasında 139 sefer, Yenikapı ve Söğütlüçeşme arasında ise 4 sefer yapılır. Gerek sefer sayısı, gerekse geniş zaman aralığına ve yüksek hıza sahip olması, Marmaray'ı diğer toplu taşıma araçları arasında ön plana çıkarır. İlk defa kullanacak olanların yapması gereken tek şey, gitmeyi planladıkları istasyonun konumunu önceden öğrenmeleridir. Aşağıda Tuzla Marmaray İstasyonu'nun konumu bulunur.

Tuzla İstasyonu

https://maps.google.com/?cid=10447573511168285651&entry=gps

Marmaray İstasyonları Nelerdir?

Aşağıda tüm Marmaray durakları verilmiştir. Gitmek istenilen durak Google Maps veya benzeri uygulamalar yardımıyla rahatlıkla bulunabilir.

  • Halkalı İstasyonu
  • Mustafa Kemal İstasyonu
  • Küçükçekmece İstasyonu
  • Florya İstasyonu
  • Florya Akvaryum İstasyonu
  • Yeşilköy İstasyonu
  • Yeşilyurt İstasyonu
  • Ataköy İstasyonu
  • Bakırköy İstasyonu
  • Yenimahalle İstasyonu
  • Zeytinburnu İstasyonu
  • Kazlıçeşme İstasyonu
  • Yenikapı İstasyonu
  • Sirkeci İstasyonu
  • Üsküdar İstasyonu
  • Ayrılık Çeşmesi İstasyonu
  • Söğütlüçeşme İstasyonu
  • Feneryolu İstasyonu
  • Göztepe İstasyonu
  • Erenköy İstasyonu
  • Suadiye İstasyonu
  • Bostancı İstasyonu
  • Küçükyalı İstasyonu
  • İdealtepe İstasyonu
  • Süreyya Plajı İstasyonu
  • Maltepe İstasyonu
  • Cevizli İstasyonu
  • Atalar İstasyonu
  • Başak İstasyonu
  • Kartal İstasyonu
  • Yunus İstasyonu
  • Pendik İstasyonu
  • Kaynarca İstasyonu
  • Tersane İstasyonu
  • Güzelyalı İstasyonu
  • Aydıntepe İstasyonu
  • İçmeler İstasyonu
  • Tuzla İstasyonu
  • Çayırova İstasyonu
  • Fatih İstasyonu
  • Osmangazi İstasyonu
  • Darıca İstasyonu
  • Gebze İstasyonu

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Tuzla Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Tuzla İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Sabiha Gökçen Arası Kaç Km?
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