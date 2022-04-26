Tuzla’da kuyumcuda soygun dehşeti! Silahla vurup kaçtılar

Olay, Tuzla Yayla Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Motosikletle kuyumcuya gelen iki şüpheliden şapkalı ve cerrahi maskeli olanı içeri girdi. Soygun sırasında Ali Yıldırım isimli çalışanla tartışmaya başlayan şüpheli Yıldırım'a silahla ateş etti. Yıldırım ağır bir şekilde yaralanırken, saldırgan bir poşete doldurduğu altın ve ziynet eşyalarıyla dışarı çıktı. Saldırgan motosikletle dışarıda bekleyen diğer şüphelinin arkasına bindikten sonra olay yerinden kaçtı. Çevre esnafının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Yıldırım ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi. Özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Evli ve bir çocuk babası olan Ali Yıldırım'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis ekipleri kaçan iki soyguncuyu arama çalışmalarına devam ediyor.





"SESLERİ DUYAN ÜST KATTAKİ DOKTOR YANIMA GELEREK MÜDAHALE ETTİ"



Sesleri duyarak kuyumcuya koşan Mükerrem Engin, "Biz esnafız kuyumcuyla aramızda 50 metre var. Sabah saatlerinde sesler gelmeye başladı. İlk cam seslerini duydum. Büyük ihtimalle kuyumcudaki camı patlatmış birisi. Kaçanları gördüm, iki kişiydi. Biri motosiklette çalışır halde bekliyordu. Diğeri de kuyumcuya girerek altınları poşete doldurdu. Daha sonra gitti. Hırsızlar gittikten sonra ilk ben girdim içeriye, baktım ki kuyumcu çalışanı kafasından vurulmuş haldeydi. Her yer kan gölüydü, adamı görünce dükkanda 'öldü öldü' diye çığlık attım. Kuyumcunun üst katında doktor oturuyor. Seslerimi duyunca, koşa koşa yanıma geldi. İlk tampon kalp masajıyla müdahale etti. Yaralı ambulansa konularak hastaneye götürüldü. Durumuyla ilgili hastaneden haber bekliyoruz. Durumu da ağırdı" dedi.





BÖYLE KAÇTILAR



Öte yandan soygunu gerçekleştiren iki şüphelinin kaçış anları da çevredekilerden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şapkalı ve cerrahi maskeli şüphelinin elinde bir poşet altınla kuyumcudan çıktığı ve motosikletli şüphelinin arkasına bindikten sonra hızla olay yerinden kaçmaları yer alıyor. Bir başka cep telefonu görüntüsünde ise yaralı ambulansa konuluyor.