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Giriş Tarihi: 3.9.2022

Tuzla’da öğrencilere kırtasiye desteği

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Tuzla’da öğrencilere kırtasiye desteği
Tuzla Belediyesi, ilçe genelindeki 78 okulda eğitim gören toplam 50 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine kırtasiye malzemesi dağıtacak. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nda 4 bin 500 kadın kent gönüllüsü tarafından hazırlanan çantalar, okul sıralarındaki yerini almaya başladı. Gönüllülerle birlikte çalışmalara katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tuzla'daki tüm ilköğretim, ortaöğretim ve lisedeki öğrencilerimize defter, kalem, silgi gibi eğitim setlerini hazırladık. İlköğretimde 18 bin 500, ortaöğretimde yaklaşık 16 bin 500 ve lisede 15 bin öğrencimiz bu eğitim setlerini kitaplarla birlikte sıralarında bulacaklar. Ayrıca yaklaşık 12 yıldır ekonomik olarak dezavantajlı ailelerin çocuklarına vermiş olduğumuz çanta hediyemizi bu sene de vereceğiz. Yaklaşık 4 bin ailenin çocuklarına okul çantalarını hediye edeceğiz" dedi.

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Tuzla’da öğrencilere kırtasiye desteği
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