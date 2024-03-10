Tuzla’nın yeni tesisi açılıyor: Başkan Yazıcı, 550 projeyi tamamladı ama hala durmuyor…

Tuzla'ya değer katan 550 projeyi hayata geçiren Başkan Şadi Yazıcı, yeni dönem öncesi de boş durmuyor. Bir yandan seçim çalışmalarını yürüten Şadi Yazıcı, diğer yandan da Tuzla'ya yatırımlarını sürdürüyor. Palmiye Balıkçısı, Şelale Park Sosyal Tesisleri, Ay-Yıldız Sosyal Tesisleri, Artı 1 Kafe gibi pek çok sosyal tesise son halka olarak Tuzla Vefa Kahvecisi ekleniyor. Başkan Yazıcı, örnek tesisler arasında yer alan Tuzla Vefa Kahvecisi'nin ilkini bugün saat 15.30'da açacak.