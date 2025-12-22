Haberler Yaşam Haberleri ÜÇ AYLAR DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI: Recep ayında okunacak dualar ve sureler hangileridir?
Üç Aylar’ın bugün başlamasıyla birlikte Müslümanlar için ibadet ve arınma süreci de başladı. Recep ayı ile birlikte dua, zikir ve Kur’an-ı Kerim tilavetine ağırlık verilirken, bu ayda okunması tavsiye edilen dualar ve sureler merak ediliyor. Peki, Recep ayında okunacak dualar ve sureler nelerdir, üç aylarda hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? İşte, üç aylar duası - Recep ayında okunacak dualar ve sureler!

Üç Aylar'ın başlamasıyla birlikte ibadet gündemi yeniden şekillendi. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu mübarek zaman diliminde dua ve tövbelerin önemine dikkat çekilirken, Recep ayında okunacak sureler ve üç aylara özel dualar merak konusu oldu. Müslümanlar, bu ayları ibadetle geçirerek manevi huzura ulaşmayı amaçlıyor. Peki, Recep ayında okunacak dualar ve sureler nelerdir, üç aylarda hangi dualar okunur nasıl ibadet edilir?

ÜÇ AYLAR DUASI

Allah Resûlü İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v), üç ayları karşılarken şöyle dua etmiştir: "Allahümme; Bârik lenâ fi recebe ve şâ'ban ve belliğna ramazan"

ÜÇ AYLAR DUASI ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞU

Üç aylar duası Arapça yazılışı:

اَلّهُمَّ باَرِكْ لَناَ فِي رَجَبَ وَ شَعْبَانَ وَ بَلَّغْنآَرَمَضاَنَ

Üç aylar duası Türkçe okunuşu: "Allah'ım; Receb ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır" Amin.

ÜÇ AYLARDA YAPILABİLECEK İBADETLER

Nafile namaz kılmak

Nafile oruç tutmak

Kurban keserek hayırda bulunmak

Dua etmek ve tövbe ile Allah'a yönelmek

Kur'an-ı Kerim'i okumak ve anlamaya çalışmak

Allah'ı anarak zikirde bulunmak

İhtiyaç sahibi insanlara yardım etmek (zekat, sadaka)

ÜÇ AYLAR DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI: Recep ayında okunacak dualar ve sureler hangileridir?
