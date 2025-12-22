ÜÇ AYLAR DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI: Recep ayında okunacak dualar ve sureler hangileridir?

Üç Aylar'ın başlamasıyla birlikte ibadet gündemi yeniden şekillendi. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu mübarek zaman diliminde dua ve tövbelerin önemine dikkat çekilirken, Recep ayında okunacak sureler ve üç aylara özel dualar merak konusu oldu. Müslümanlar, bu ayları ibadetle geçirerek manevi huzura ulaşmayı amaçlıyor. Peki, Recep ayında okunacak dualar ve sureler nelerdir, üç aylarda hangi dualar okunur nasıl ibadet edilir?