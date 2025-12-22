Üç Aylar’da hangi ibadetler yapılır, hangi dua okunur? İşte Üç Aylar duaları, namazı, tesbihatı...

Recep ayının başlamasıyla birlikte İslam dünyasında manevi bir yolculuk daha başladı. Rahmet, mağfiret ve bereket ayları olarak kabul edilen Üç Aylar'da yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve sureler yoğun şekilde araştırılıyor. Müminler, bu mübarek dönemi en verimli şekilde değerlendirmek için Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) tavsiye ettiği ibadetlere yöneliyor. Peki, Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir, hangi dualar, sureler okunur? İşte detaylar…
Üç Aylar; ibadet, dua, tövbe ve zikirlerin artırıldığı mübarek bir zaman dilimidir. Recep ayı ile başlayan, Şaban ayı ile devam eden ve Ramazan ayı ile sona eren bu süreçte manevi arınmaya önem verilir.
Bu aylarda bol bol dua etmek, tövbe etmek, Kur'an-ı Kerim okumak, tesbih ve zikir çekmek, hayır ve hasenatta bulunmak tavsiye edilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Recep ve Şaban aylarında Ramazan'a hazırlık olarak diğer aylara göre daha fazla nafile oruç tutmuş ve bu ayların bereketli kılınması için dua etmiştir.
Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur."
Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.
Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân.
Üç Aylar, Rahmân olan Allah'ın rahmetinin sağanak sağanak yağdığı aylardır. Bereket ve feyzinden istifade etmesini bilenler, bu aylardan büyük kazançlar elde ederler. Bu bakımdan üç ayların kıymeti pek büyüktür. Ahiret sermayesinin artmasına vesile olan kudsî aylardır.
Resûlullah Efendimiz ümmetine şu duayı telkin etti:
"Ey Allâhʼımız! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır." (Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)
Hz. Peygamber başka bir hadis-i şeriflerinde ise "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.
Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi. İşte o bilgiler;"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).
Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, 'Hazreti Peygamber, mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsedilmemiştir.
Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli, hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.' açıklamasında bulundu.
Bazı vatandaşlar recep ayının ilk günü girince 111 defa ''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirirler.
Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim
Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır. Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif de okunabilmektedir.