Üç Aylar’da hangi ibadetler yapılır, hangi dua okunur? İşte Üç Aylar duaları, namazı, tesbihatı...

ÜÇ AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Üç Aylar; ibadet, dua, tövbe ve zikirlerin artırıldığı mübarek bir zaman dilimidir. Recep ayı ile başlayan, Şaban ayı ile devam eden ve Ramazan ayı ile sona eren bu süreçte manevi arınmaya önem verilir.

Bu aylarda bol bol dua etmek, tövbe etmek, Kur'an-ı Kerim okumak, tesbih ve zikir çekmek, hayır ve hasenatta bulunmak tavsiye edilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Recep ve Şaban aylarında Ramazan'a hazırlık olarak diğer aylara göre daha fazla nafile oruç tutmuş ve bu ayların bereketli kılınması için dua etmiştir.