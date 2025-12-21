ÜÇ AYLAR MESAJLARI VE SÖZLERİ: Anlamlı, dualı, hadisli Mübarek Üç Aylar için mesajlar ve sözler!

Mübarek Üç Aylar'ın 21 Aralık 2025 tarihinde başlamasıyla birlikte, İslam dünyasında manevi bir hazırlık süreci de hız kazandı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu özel dönem; Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Ramazan ayındaki Kadir Gecesi'ni barındırması nedeniyle büyük bir önem taşıyor. Sevdiklerine "Üç Aylarınız mübarek olsun" dileğinde bulunmak isteyenler, kısa, uzun ve resimli mesajlara yoğun ilgi gösteriyor. İşte 2025 en yeni, kısa, uzun, dualı, hadisli, resimli üç aylar mesajları ve sözleri...
Üç aylarınız mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Nice üç aylara..
Allah'ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Üç aylarınız mübarek olsun..
Barış ve sevginin birleştiği, dostlukların daha çok büyüdüğü, hüzünlerin azaldığı, belki durgun belki yorgun, yinede mutlu ve umutlu nice hayırlı üç aylara.
Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, Üç aylarınız mübarek olsun..
Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Üç aylarınız mübarek olsun...
Duanız kabul, ameliniz makbul, hizmetiniz daim, saadetiniz kaim olsun. Üç aylarınız mübarek olsun..
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan üç aylarınız mübarek olsun..
Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Üç ayların mübarek olsun..
Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun..
Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice üç aylar..
Peygamber Efendimiz'in 'Allahın ayı dediği' Recep ayının önemi ve bu ayda yapılacak ibadetlerin sevabı büyüktür. Recep ayındaki en kutsal gece ilk haftadaki perşembeyi cumaya bağlayan gecedir. Bu gece Regaip Kandili gecesidir ki 'ihsan gecesi' olarak nitelenir.
Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kâinatın en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle. Üç aylarınız mübarek olsun.
Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun..
Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Üç ayların mübarek olsun kardeşim…
Yer yer sürçmüş yer yer düşmüş ama pişman olmuş biz kullara Rahman'ın rahmet olarak araladığı kapılar açılıyor. Üç aylarımız mübarek olsun.
Baki sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Üç aylarınız mübarek olsun…
Manevi iklimiyle ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan, kandiller geçidi mübarek Üç Aylar hayırlara vesile olsun.
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan üç aylarınız mübarek olsun.
Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı üç aylar dilerim.
Rahmetin bol olduğu, duanın kabul olduğu eksiklerin tamamlandığı gafletin kalktığı ve kardeşliğin tesis edildiği bu mübarek üç ayların hakkımızda hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ederiz...
İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun..
Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (sav) Recep ayının hikmetine dair şöyle buyuruyor: "Recep Allah"ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümetimin ayıdır.