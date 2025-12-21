Üç aylar ibadetleri, duaları ve zikirleri: Üç aylarda çekilecek tesbihler, zikirler, okunacak dualar neler?

RECEP AYI NAMAZI NASIL KILINIR?

Bu ayda kılınacak nafile namazlar, kişinin Allah'a yakınlaşmasına vesile olur:

İlk Gece Namazı: Recep ayını karşılayan ilk gece (bu akşam) 20 rekat nafile namaz kılınması tavsiye edilir (İkişer rekatta bir selam vererek).

30 Rekatlık Hacet Namazı: Recep ayının bütününe yayılan bu namaz; ilk 10 gün, ikinci 10 gün ve son 10 gün olmak üzere 10'ar rekat şeklinde kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 3 İhlas ve 3 Kafirun suresi okunur.

Teheccüd Namazı: Gece ibadetlerinin en güzeli olan teheccüd, bu mübarek ayda manevi derecenin yükselmesine yardımcı olur.